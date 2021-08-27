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Российские ученые создали новый метод картирования сосудов головного мозга

27.08.2021 / 10:11
Фото: iStock
Фото: iStock
Ученые Сколтеха и Саратовского госуниверситета им. Н.Г. Чернышевского разработали новый, экономичный метод для визуализации кровотока в сосудах головного мозга. Он позволяет с высокой точностью создать карту сосудов по движению отдельных эритроцитов, причем без использования токсичных красителей и дорогостоящей генной инженерии.

Результаты исследования опубликованы в издании The European Physical Journal Plus.

Фото: pixabay.com
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В основе метода сочетание оптической микроскопии и обработки изображений. С его помощью ученым удалось картировать кровеносные сети даже в труднодоступных сосудах, где не видно движение отдельных эритроцитов, а различимы лишь цветовые зоны. Информация о состоянии сосудов дает возможность ученым напрямую получать важные характеристики кровеносной системы - скорости кровотока, диаметре сосуда, эластичности сосудов, жесткости мембран, давлении и вязкости крови.

В перспективе полученные результаты позволят лучше понять физиологию эндотелиальных клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. По их состоянию можно определить природу конкретной патологии как в головном мозге, так и других частях организма. Например, главная причина инсульта - истончение и разрыв стенок сосудов мозга. Точная модель сосудистой сети может показать критический уровень истончения, при котором происходит ее разрыв, прогнозировать перераспределение кровотока, обусловленное расширением, сужением или закупоркой сосудов.

Состояние кровеносных сосудов актуально и для изучения заболеваний другой природы, например, исследования опухолей, которые поглощают аномально много питательных веществ и потому обрастают кровеносными сосудами.

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Фото: Okko

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