Талибы назвали игиловцев "идиотами со страстью к самолюбованию"

Талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ) назвали игиловцев "хитрыми идиотами" после терактов в кабульском аэропорту вечером 26 августа, в результате которых погибли не менее 100 человек и более 300 получили ранения, ответственность за которые взяла террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в РФ).

"Вся суть их деятельности ограничивается болезненной любовью к саморекламе и появлению скандальных заголовков в СМИ, ибо их больному самолюбию льстит внимание западных СМИ, - заявили в движении. - Их действия в очередной раз убедили нас в их истинном положении: они просто идиоты, которые были и будут".

Также в заявлении отмечено, что "игиловцы неоднократно заявляли словом и делом, что их первая и самая важная цель - бороться не с врагами ислама, а с любым, кто противостоит им".

Президент США Джозеф Байден пообещал нанести удар по ответственным за теракты. Ранее российский востоковед, специалист по вооруженным группировкам Ближнего, Среднего Востока и Центральной Азии Кирилл Семенов рассказал "РГ", зачем боевики устроили теракты в Кабуле.