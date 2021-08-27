Трейлер "Человека-паука 3" переделали в стиле мультсериала 90-х

На YouTube-канале 100Bombs Studios энтузиасты выложили трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой", полностью заменив видеоряд кадрами из культового мультсериала 1994 года.

Аудитория оценила работу сверхположительно - 37 тысяч лайков к 300 с небольшим дизлайков при 400 тысячах просмотров, а комментарии забиты бородатыми дядьками "за тридцать", которые пишут, как не могут остановить слезы умиления и ностальгии.

Сам тизер-трейлер уже успел установить несколько новых рекордов.

Одной из серьезнейших угроз для Питера Паркера в анимационном проекте 90-х была команда "Зловещая шестерка", особо внимательные зрители разглядели намеки на нее и в готовящемся фильме с Томом Холландом.