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Трейлер "Человека-паука 3" переделали в стиле мультсериала 90-х

Новости
    27.08.2021, 13:18
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале 100Bombs Studios энтузиасты выложили трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой", полностью заменив видеоряд кадрами из культового мультсериала 1994 года.

Фото: youtube.com/ HBO Max Family
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Аудитория оценила работу сверхположительно - 37 тысяч лайков к 300 с небольшим дизлайков при 400 тысячах просмотров, а комментарии забиты бородатыми дядьками "за тридцать", которые пишут, как не могут остановить слезы умиления и ностальгии.

Сам тизер-трейлер уже успел установить несколько новых рекордов.

Одной из серьезнейших угроз для Питера Паркера в анимационном проекте 90-х была команда "Зловещая шестерка", особо внимательные зрители разглядели намеки на нее и в готовящемся фильме с Томом Холландом.

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