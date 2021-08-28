В Тюмени простились с убитой девочкой

Напомним, школьница пропала 30 июня, выйдя в соседний пансионат, чтобы воспользоваться незапароленным вай-фаем: она хотела скачать игру.

Полтора месяца волонтеры нескольких поисковых отрядов из Тюмени, Кургана и Москвы, неравнодушные соседи, полицейские, местные следователи искали малышку по всем заброшкам района Лесобазы, рядом с водоемами и в лесополосе, а ее останки в коробке нашли 19 августа на берегу озера Оброчное в двух с половиной километрах от родного дома. Нашли, можно сказать, случайно: рабочих попросили выкосить траву на берегу, чтобы вновь прочесать территорию.

25 августа предполагаемого убийцу задержали - он снимал квартиру в тот самом доме, куда ушла девочка. В содеянном - надругательстве и жестком убийстве малолетней - мужчина сознался. 27-го числа Ленинский районный суд Тюмени по ходатайству следователя по особо важным делам ГСУ СК России Евгения Карчевского вынес постановление об аресте 40-летнего фигуранта и отправил его в СИЗО на два месяца. Процесс будет закрытым, так как погибшая - несовершеннолетняя.

…История школьницы потрясла весь город. К траурному залу с цветами и мягкими игрушками пришли навскидку четыре сотни горожан. Хотя ранее сообщалось, что участие в церемонии прощания смогут принять лишь родные и близкие, тем не менее, прикоснуться к белому закрытому гробу пустили всех желающих. Расходы на организацию похорон взял руководитель ритуального агентства в городе.

Фото: Ирина Никитина/РГ

Девочки больше нет. Но есть тысячи других детей. И много вопросов друг к другу. Из них главный: что нужно сделать взрослым, чтобы такое больше не повторилось?

Прямая речь

Марина Козырь, юрист семьи:

- Кроме погибшей школьницы в семье еще трое детей. Младшие - девочка 2007 года рождения и мальчик 2012 года рождения - сейчас находятся в центре "Семья". Татьяна, самая старшая из детей - ей 18 лет - намерена оформить опеку, чтобы в дальнейшем брат и сестра жили с ней. Мы на 100 процентов согласны с просьбой органов опеки лишить родителей прав на детей - они ненадлежащим образом исполняли свои обязанности. А Таня работает, она сможет обеспечить родных всем необходимым. Детям будет лучше с ней и в своей семье, а не в детских домах. Надеемся на положительный результат.