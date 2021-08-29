Солист Rammstein Тилль Линдеманн отказался от выступления в Твери

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн отказался выступать на фестивале в Твери после предупреждения от полиции.

Музыкант должен был спеть 29 августа на концерте, организованном в честь 50-летия местного бизнесмена . Линдеманн приехал в Тверь и остановился в загородном комплексе Завидово, где его посетила полиция. и предупредила об ответственности за нарушение действующего в регионе ограничения на массовые мероприятия. На его продюсера Анара Рейбанда составили протокол за нарушение миграционного законодательства.

- Друзья, мы получили ответ от Тилля Линдеманна. Ему не разрешили выступать на нашем фестивале и предупредили о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности в случае нарушения предписаний, - написал организатор концерта Максим Ларин.

Согласно опубликованному ответу представителя певца, Линдеманн отказался от выступления в рамках соблюдения законодательства РФ. Ранее стало известно, что солист Rammstein дважды выступит на фестивале "Спасская башня" в Москве.