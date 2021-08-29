Новости

Солист Rammstein Тилль Линдеманн отказался от выступления в Твери 20:15
В начале сентября в нескольких регионах РФ может пойти снег 20:08
Прокуратура начала проверку после стрельбы в Новосибирске 20:04
Гонка на Гран-при Бельгии не возобновится 20:03
Сборная Швейцарии по пляжному футболу завоевала бронзу чемпионата мира 19:49
Скончался почетный президент МОК Жак Рогге 19:36
В Гидрометцентре рассказали, когда завершится бархатный сезон на юге РФ 19:26
Россияне стали чаще арендовать для отдыха загородную недвижимость 18:50
На Ставрополье пять человек погибли в массовом ДТП с грузовиком 18:48
Умер актер Алексей Лагутин - Чебур из сериала "Мир! Дружба! Жвачка!" 18:31
Пьяный житель Новосибирска открыл стрельбу из окна многоэтажки 18:16
Якутский фильм "Нуучча" взял приз в Карловых Варах 18:12
Видео: завершены съемки третьего сезона "Академии "Амбрелла" 17:58
Синоптик предупредил жителей Центральной России о резком похолодании 17:44
Шойгу рассказал о взаимопонимании с Путиным 17:36
Собянин: Велопрокат будет работать как минимум до ноября 17:15
Умер экс-депутат Госдумы Михаил Ненашев 17:01
Забудьте о "Ветрах зимы": Джордж Мартин подписался на новый проект 16:59
В Турции морепродукты объявили непригодными в пищу 16:50
Шойгу: Число беспилотных комплексов в этом году превысит 2 тысячи 16:47
Умерла певица и актриса Тереза Жилис-Гара 16:47
Российский космонавт снял с МКС идущий к США ураган "Ида" 15:57
США закроют посольство в Афганистане после 31 августа 15:54
В России стало на треть меньше магазинов "Ашан" 15:47
В Югре два теплохода столкнулись на реке Иртыш 14:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийской акции "Волна здоровья"
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийской акции "Волна здоровья"
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
29.08.2021 20:15
Рубрика: Культура

Солист Rammstein Тилль Линдеманн отказался от выступления в Твери

Текст: Антон Валагин (Тверь)
Фото: Sven Mandel/Wikimedia.org Фото: Sven Mandel/Wikimedia.org
Фото: Sven Mandel/Wikimedia.org

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн отказался выступать на фестивале в Твери после предупреждения от полиции.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
"АукцЫон" и Владимир Шахрин споют на фестивале "Дым над водой"

Музыкант должен был спеть 29 августа на концерте, организованном в честь 50-летия местного бизнесмена . Линдеманн приехал в Тверь и остановился в загородном комплексе Завидово, где его посетила полиция. и предупредила об ответственности за нарушение действующего в регионе ограничения на массовые мероприятия. На его продюсера Анара Рейбанда составили протокол за нарушение миграционного законодательства.

- Друзья, мы получили ответ от Тилля Линдеманна. Ему не разрешили выступать на нашем фестивале и предупредили о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности в случае нарушения предписаний, - написал организатор концерта Максим Ларин.

Согласно опубликованному ответу представителя певца, Линдеманн отказался от выступления в рамках соблюдения законодательства РФ. Ранее стало известно, что солист Rammstein дважды выступит на фестивале "Спасская башня" в Москве.

В регионах Культура Музыка Рок Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Тверь

Главное сегодня

Рейтинг Российской армии за 20 лет вырос почти в три раза
Рогозин: Россия готова к отражению нападения в космосе
ФСБ рассказала об украинцах, руководивших казнями мирных жителей в войну
Талибы убили исполнителя фольклорной музыки
Матч Россия - Хорватия в "Лужниках" смогут посетить более 20 тысяч человек
Обозреватель "РГ" Валерий Кичин - о фильмах, которые пытались прогнозировать будущее
Что общего у Московского Кремля и машины времени