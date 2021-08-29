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Забудьте о "Ветрах зимы": Джордж Мартин подписался на новый проект

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    29.08.2021, 16:59
Текст:   Козьма Лоханкин

Джордж Мартин продолжает делать вид, что никому ничего не должен, активно подписываясь на новые проекты, пока "Ветра зимы" остаются недописанными.

Фото: kinopoisk.ru
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Как сообщает Deadline, автор "Песни Льда и Пламени" занял пост продюсера короткометражки "Ночь Кутеров", основанной на фантастическом романе Говарда Уолдропа, вышедшем в 1987-м.

В нём марсиане вторгаются в городок в Техасе.

Режиссёр - Винсент Д'Онофрио ("Малыш Кид"), сценарист - Джо Лэндсдэйл ("За призрачной дверью", "Калейдоскоп ужасов").

Д'Онофрио также исполнит одну из ролей. Вместе с ним в фильме сыграют Хоппер Пенн, Харрисон Пейдж, Мартином Сенсмейером, Кристин Макклири, Элиас Гальегос, Люче Рейнс, Джаззи Ким О'Брайен и Дариус Этеян.

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