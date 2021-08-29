Забудьте о "Ветрах зимы": Джордж Мартин подписался на новый проект

Джордж Мартин продолжает делать вид, что никому ничего не должен, активно подписываясь на новые проекты, пока "Ветра зимы" остаются недописанными.

Как сообщает Deadline, автор "Песни Льда и Пламени" занял пост продюсера короткометражки "Ночь Кутеров", основанной на фантастическом романе Говарда Уолдропа, вышедшем в 1987-м.

В нём марсиане вторгаются в городок в Техасе.

Режиссёр - Винсент Д'Онофрио ("Малыш Кид"), сценарист - Джо Лэндсдэйл ("За призрачной дверью", "Калейдоскоп ужасов").

Д'Онофрио также исполнит одну из ролей. Вместе с ним в фильме сыграют Хоппер Пенн, Харрисон Пейдж, Мартином Сенсмейером, Кристин Макклири, Элиас Гальегос, Люче Рейнс, Джаззи Ким О'Брайен и Дариус Этеян.