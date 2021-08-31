Названы дата и место прощания с журналистом Всеволодом Овчинниковым

Прощание с журналистом-международником, обозревателем "Российской газеты" Всеволодом Овчинниковым пройдет 3 сентября в 10:00 Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища.

Всеволод Владимирович Овчинников скончался 30 августа на 95-м году жизни. Он пришел в "Российскую газету" уже состоявшимся, прославленным журналистом и писателем. Овчинников является автором книг "Ветка сакуры" и "Корни дуба". Около сорока лет он проработал в газете "Правда", а в 1979-1992-х гг. был одним из ведущих популярной передачи "Международная панорама".

Свои соболезнования в связи с кончиной Всеволода Овчинникова выразили президент России Владимир Путин, председатель правительства Михаил Мишустин, министр иностранных дел Сергей Лавров, а также посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки.