Почему стало возможным жестокое убийство девочки в Тюмени

Старые улицы Лесобазы на окраине Тюмени - место гиблое: расселенные бараки, крапивные джунгли, пустыри. Контингент в общежитиях коридорного типа соответствующий: многие жильцы в прошлом сидельцы, кто-то стабильно злоупотребляет, малышня предоставлена сама себе. Здесь девочка жила с недавно освободившимся отцом, братом-двойняшкой и сестрой, иногда ездила к старшей сестре, навещала бабушку на Маяке (еще один неблагополучный район). Мать детьми давно не интересовалась.

Почему убийца выбрал именно эту кроху, предстоит выяснить. Возможно, дело случая: не она, так другая. А может, целенаправленная охота: маленькая, тихая, голодная, без присмотра - не закричит, сопротивления не окажет. Помани шоколадкой - выйдет из закутка, где ловит незапароленный вайфай. За Интернетом 30 июня девочка направилась в общежитие на улице Судостроителей, чтобы закачать электронную игру. Ее хватились вечером. Заявление в полицию отец с бабушкой написали уже ночью.

Можно ли связать убийство девочки с восемью ранее не раскрытыми - они тянутся с 1997 года?

В разгар летних каникул ребенка искали сотни горожан, волонтеры из Тюмени, Кургана, Москвы, полицейские, следователи. 19 августа рабочих попросили выкосить траву на берегу озера Оброчное, чтобы вновь прочесать квадрат. Именно там, в двух километрах от дома ребенка, обнаружили коробку с полуразложившимся телом, завернутым в 40 полиэтиленовых мешков и отрез ковра. Очевидно, "груз 200" подбросили. Предполагаемого душегуба задержали 25 августа - выдали картонная упаковка из-под вытяжки, ковер и провод. Его ДНК, обнадежили специалисты, совпал с биоматериалом на останках. В надругательстве и жестком убийстве малолетней мужчина, уроженец Сургута, в прошлом помощник участкового, сознался. Мол, в пьяном и наркотическом угаре заманил, изнасиловал, задушил, спрятал в холодильнике, а потом вывез в камыши. Через два дня Ленинский районный суд Тюмени вынес постановление об аресте 40-летнего фигуранта и, пока идет расследование, отправил его в СИЗО на два месяца. Процесс будет закрытым, так как погибшая - несовершеннолетняя.

Вроде общественности можно успокоиться: до финала недалеко. Но у горожан много вопросов. Почему семью не контролировали органы опеки? Чем занимался участковый? Отчего насильника искали так долго, а когда расследование на местном уровне посчитали неэффективным и дело передали в центральный аппарат СК, результат не заставил себя ждать? Того ли изверга поймали? Можно ли связать это дело с восемью ранее не раскрытыми - они тянутся с 1997 года? Когда в спальных районах Тюмени появится полномасштабное видеонаблюдение? Сколько еще должно погибнуть детей, чтоб в стране приняли кардинальное решение относительно педофилов?

Андрей Крамарский, руководитель общественной организации "За безопасное детство", просит снабдить камерами пути следования детей до школ по всей Тюмени, а еще лучше надеть ребятишкам на руку часы с геолокацией. Волонтер-поисковик Алена Русакова с ним согласна. Секундное видео с ней зафиксировал лишь "видеоглаз" в магазине; уже после пропажи жильцы общежития скинулись на устройство слежения у подъезда. А Лесобаза, между прочим, 35 тысяч населения, треть ведет маргинальный образ жизни. "Дооснастить" обещают, выделили более 11 миллионов рублей, но почему-то речь вновь о центральных улицах… Доброволец Лиза Маркина призывает родителей учить отпрысков сторониться незнакомцев, а в случае чего кричать во весь голос.

Мать погибшей Гузаль, которая объявилась на похоронах, просит отдать ей убийцу "на растерзание", сетует, что смертную казнь отменили. Ее старший брат Артур, будто очнувшись, признается: в таком криминальном районе подобной истории следовало ожидать с каким угодно ребенком.

- Они, как беспризорники, никому не нужны, - вздыхает Артур, шурша пакетом с гвоздиками.

Отец Сергей и бабушка Татьяна Петровна молчат в сторонке. Старшая сестра ребенка, 18-летняя Татьяна, вместе с юристом Мариной Козырь готовит документы на опеку и попечительство над младшими детьми, ведь горе-родителей собираются лишить прав. Все герои и сюжетные линии этой истории тесно переплетены и одновременно со стуком отскакивают друг от друга, словно бильярдные шары на зеленом сукне. Ясно одно: трагическая судьба школьницы - урок для взрослых, кем бы они ни работали, следователями или соцработниками, педагогами или продавцами круглосуточного ларька.

…Могилку погибшей на Червишевском кладбище завалили живыми цветами и мягкими игрушками, которые она любила и которые ей не дарили при жизни.