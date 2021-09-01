Прокуратура: Омскую сироту преждевременно лишают родительских прав

Омская прокуратура провела проверку по факту ситуации с сиротой Людмилой Киселевой, которая борется за право воспитывать свою дочь Мирославу. В ведомстве заявили, что процедура лишения омички родительских прав была инициирована преждевременно.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова во время визита в Омск встретилась с Людой Киселевой и лично попросила первого заместителя прокурора Омской области Андрея Хамошина разобраться в этой непростой истории.

- У нас есть, мягко говоря, много вопросов к омским органам опеки, я думаю, что вместе с прокуратурой мы найдем на них ответы, - заявила корреспонденту "РГ" Анна Кузнецова.

Сегодня прокуратура озвучила итоги проверки. По данным ведомства, сирота Людмила Киселева не в полной мере исполняла предусмотренные семейным законодательством обязанности по воспитанию и обеспечению безопасных условий проживания ребенка.

- По истечению месячного срока пребывания ребенка в учреждении матери было отказано в передаче ребенка ввиду отсутствия надлежащих условий для воспитания и содержания, - сообщает прокуратура.

Как рассказывала "РГ", у сироты в квартире не было холодильника, шкафа и некоторых детских вещей, зато были долги за коммунальные услуги.

Однако в ходе надзорных мероприятий были выявлены нарушения законодательства в деятельности органов опеки и попечительства, "КЦСОН "Рябинушка", БУЗОО "Специализированный дом ребенка" и территориального отдела полиции. Прокуратура подтвердила, что сироте, попавшей в сложную жизненную ситуацию, не было оказано никакой помощи. В частности, не были должным образом организованы работы по профилактике семейного неблагополучия, направленной на сохранение родственных связей с ребенком, оказанию помощи в преодолении трудной жизненной ситуации.

В прокуратуре считают, что именно это и повлекло преждевременное инициирование вопроса о применении крайней меры ответственности родителей. Руководителям указанных органов и организаций внесены представления. Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.

Впрочем, на процессе по делу сироты в Центральном районном суде города Омска представители прокуратуры не встали на защиту попавшей в беду матери.

Напомним, Люда Киселева на месяц оставила новорожденную дочь Мирославу в Доме ребенка - чтобы решить бытовые проблемы. Однако ребенка Киселевой не вернули. Вместо того чтобы помочь, чиновники решили лишить ее родительских прав.

В настоящее время по решению Центрального районного суда города Омска молодая мать вместе с ребенком находится в социальной гостинице. Суд также назначил Людмиле принудительную психиатрическую экспертизу. Чиновники подозревают, что у сироты имеется заболевание, которое будет мешать ей воспитывать дочь. Правда, на основании чего они пришли к таким выводам, пока неизвестно.

- Людмила окончила 16-ю школу-интернат без справки о проблемах со здоровьем, она регулярно проходила медицинские осмотры, - говорит руководитель общественной ассоциации по защите интересов семьи "ДОМ" Алеся Григорьева. - Если бы у сироты имелось психиатрическое заболевание, то ей должны были оформить инвалидность и поместить в психоневрологический интернат, а не отпустить во взрослую самостоятельную жизнь без всякой помощи и поддержки.

- Если есть вопросы к здоровью Людмилы и причины в этом, то почему тогда изначально ей отдали ребенка? То есть поначалу все было нормально, а потом резко стало ненормально? - поинтересовалась у омских чиновников Анна Кузнецова.

"РГ" следит за развитием ситуации.