Шпионы сфотографировали автовоз с новыми Lada Vesta

На дорогах Тольятти и Сочи уже замечали тестовые экземпляры Lada Vesta Facelift. Теперь "шпионы" из Avtograd news сфотографировали автовоз с прототипами обновлённой модели.

Снимки сделаны возле Научно-технического центра (НТЦ) АвтоВАЗа. Машины транспортируют из Ижевска в специальном плотном чехле. Можно рассмотреть лишь оригинальные диски и колпаки нового образца.

Известно, что в свежесобранную партию Vesta FL входит три седана и один "вседорожный" универсал. При это существуют модернизированные варианты как Vesta SW, так и Vesta Cross.

Предсерийный выпуск рестайлинговой Lada Vesta начнётся осенью. Такая сборка необходима для отработки технологии производства и доведения качества до идеального вида. Серийный же выпуск Vesta стартует не раньше 2022 года.

В рамках фейслифта флагманская модель АвтоВАЗа получит изменённую внешность со светодиодной светотехникой, новый салон с более качественными материалами, а также современные опции.

Ожидается, что линейка силовых агрегатов Lada Vesta пройдёт через модернизацию. Так, скоро будет переработан 1,8-литровый бензиновый двигатель.