АвтоВАЗ подтвердил планы выпустить семейство Lada B-класса

АвтоВАЗ отметил круглую дату своей службы инжиниринга, которую также называют научно-техническим центром (НТЦ), напомнив, что инженеры, работающие в нём, вносят огромный вклад в общее дело Renault Group и, конечно, в развитие модельного ряда Lada.

"Lada планирует усилить свой продуктовый план пятью новыми моделями до 2025 года, включая новое семейство автомобилей B-сегмента и полностью новое поколение Niva, - рассказали в компании. - При этом будет использована высококонкурентная по стоимости и гибкая платформа Альянса CMF-B, которую планируется в значительной степени локализовать".

Семейство автомобилей B-сегмента ранее анонсировал новый президент АвтоВАЗа Николя Мор. Однако это - все подробности на сегодняшний день. Однозначно можно говорить, что в основе будет лежать платформа CMF-B. Исходя из планов Мор продолжить продавать доступные Lada, можно предположить, что это не преемник Granta, а более прогрессивная (читай - более дорогая) альтернатива.

Возвращаясь к научно-техническому центру, стоит отметить, что это действительно уникальный инжиниринговый центр, имеющий в своём арсенале лаборатории, аналогов которых в России больше нет. Например, аэродинамическая труба - единственная в нашей стране и одна из немногих в мире, которая позволяет проводить тесты автомобилей разных классов и даже зданий. Также в НТЦ действует одна из самых больших в мире безэховых камер (лаборатория электромагнитной совместимости), лаборатория краш-тестов, комплекс испытательных дорог (полигон).