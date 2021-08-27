Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
27.08.2021 17:01
Рубрика: Российский автопром

Президент АвтоВАЗа рассказал о работе над новыми Lada

Текст: Константин Руссов
Фото: Борис Захаров Фото: Борис Захаров
Фото: Борис Захаров

Ранее Николя Мор, президент АвтоВАЗа, анонсировал выход пяти новых моделей Lada и нескольких новинок Renault. В интервью в программе "Обозреватель" он рассказал, какая работа производится для этого сегодня.

Фото: Пресс-служба Dacia.
Бюджетные модели Renault получат двигатель Lada 1.8 литра

"Мы модернизируем две сборочные линии - Granta и B0. На них будут собираться новые автомобили для Lada и Renault на абсолютно новой платформе, которая внедряется. Для Lada это означает выпуск пяти новых моделей, четыре из которых появятся в Тольятти, а пятой станет обновлённая Vesta в Ижевске. Кроме того, в производстве появятся новые модели Renault. Эти автомобили будут самым современными, особенно с точки зрения электроники и подключенности к сервисам".

Новой Lada Niva Николя Мор уделил особое внимание: "В случае с Lada у нас есть большая задача запустить новую Niva, которую ждут на протяжении многих лет. Она будет совершенно иной: на новой платформе, но сохранит выдающиеся внедорожные качества для того, чтобы удовлетворить ожидания как российского, так и экспортных рынков. У нас большие амбиции в связи с этим автомобилем. Команда инженеров АвтоВАЗа по максимум вовлечена в процесс. Я надеюсь, что мы запустим новую Lada Niva достаточно скоро".

Ранее "РГ" рассказывала, что у Renault Group нет готовых решений по системе полного привода для российского внедорожника, чтобы он остался бескомпромиссным покорителем бездорожья, поэтому разрабатывать её будут вазовские специалисты.

#Lada