Космонавт Дубров смог поймать улетевшую в открытый космос крышку

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров продолжают работу на внешней поверхности Международной космической станции. Они приступили к делу в 17.41 мск. Планируется, что выход в открытый космос продлится 7 часов 5 минут. В настоящий момент Дубров стыкует разъемы кабелей. На вопрос специалиста Главной оперативной группы управления о самочувствии, российские космонавты ответили, что у них "все замечательно".

Космонавты работают в скафандрах "Орлан-МКС". Один из них с красными лампасами (Новицкий), другой - с синими (Дубров). Предыдущий выход по российской программе состоялся 2 июня этого года, - сообщает ТАСС.

Олег Новицкий и Петр Дубров должны подключить кабели системы электроснабжения к модулю "Наука", смонтировать перекидной поручень на его втором приборно-грузовом отсеке и два перекидных поручня для перехода со второго на первый приборно-грузовой отсек, а также подключить кабель Ethernet к новому российскому модулю.

Если у экипажа останется время, они установят на малом исследовательском модуле "Поиск" установочную платформу с тремя контейнерами "Биориск-МСН". В ходе этого эксперимента проверяется устойчивость микроорганизмов к экстремальным условиям космического пространства.

Новый модуль "Наука" прилетел на МКС в июле. Чтобы интегрировать его в состав станции, понадобится около десяти выходов в открытый космос.