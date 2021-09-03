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03.09.2021 20:12
Рубрика: Общество

Космонавт Дубров смог поймать улетевшую в открытый космос крышку

Текст: Наталия Ячменникова
Космонавт Петр Дубров сначала выпустил из рук, а потом поймал крышку разъема кабеля электропитания на "Науке", которая улетела во время выхода в открытый космос. "Так, одна крышка улетела", - сказал Дубров при попытке убрать ее в специальный бокс во время переговоров, которые транслируются на сайте Роскосмоса. Чуть позже космонавт доложил, что поймал улетевшую крышку и убрал ее в бокс.

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров продолжают работу на внешней поверхности Международной космической станции. Они приступили к делу в 17.41 мск. Планируется, что выход в открытый космос продлится 7 часов 5 минут. В настоящий момент Дубров стыкует разъемы кабелей. На вопрос специалиста Главной оперативной группы управления о самочувствии, российские космонавты ответили, что у них "все замечательно".

Космонавты работают в скафандрах "Орлан-МКС". Один из них с красными лампасами (Новицкий), другой - с синими (Дубров). Предыдущий выход по российской программе состоялся 2 июня этого года, - сообщает ТАСС.

Фото: Саша Гусов/ Первый канал
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Олег Новицкий и Петр Дубров должны подключить кабели системы электроснабжения к модулю "Наука", смонтировать перекидной поручень на его втором приборно-грузовом отсеке и два перекидных поручня для перехода со второго на первый приборно-грузовой отсек, а также подключить кабель Ethernet к новому российскому модулю.

Если у экипажа останется время, они установят на малом исследовательском модуле "Поиск" установочную платформу с тремя контейнерами "Биориск-МСН". В ходе этого эксперимента проверяется устойчивость микроорганизмов к экстремальным условиям космического пространства.

Новый модуль "Наука" прилетел на МКС в июле. Чтобы интегрировать его в состав станции, понадобится около десяти выходов в открытый космос.

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