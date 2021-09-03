Возбуждено еще одно дело о гибели рабочих на фабрике в Норильске

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело о заведомо ложном заключении экспертизы промышленной безопасности, выданного горно-обогатительной фабрике. Следственные органы приняли решение об уголовном преследовании после проверки прокуратурой региона соблюдения соответствующего законодательства, сообщили в надзорном ведомстве.

В 2018-2020 годах общество с ограниченной ответственностью проводило экспертизу сооружений опасного производственного объекта в Норильске. При этом специалисты даже не осмотрели помещения. Хотя строительные конструкции находились в аварийном состоянии, эксперт дал разрешение на их эксплуатацию. 20 февраля 2021 года года на Норильской обогатительной фабрике обрушилась галерея дробильного цеха. В результате ЧП три человека погибли, еще пятеро получили травмы.

Расследованием занялись сотрудники главка СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее по материалам проверки случившегося в Норильске правоохранители возбудили другое уголовное дело - о нарушении правил безопасности при строительных работах.