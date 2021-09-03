Видео: врач певицы МакSим впервые рассказал, как она вышла из комы

Анестезиолог-реаниматолог Денис Павлов, лечащий врач 38-летней российской певицы и музыкального продюсера МакSим, впервые высказался о лечении артистки.

Реплики специалисты прозвучали на телешоу "Жить здорово", в котором Павлов отметил, что они стремились сохранить голосовые связки певицы.

"Марина Сергеевна (настоящее имя МакSим) поступила к нам с недоказанным ПЦР-тестом. Она была в тяжелом состоянии", - напомнил медик. Уточнив: "Мы подключили ее к аппарату ЭКМО, под которым она находилась около тридцати дней".

ЭКМО - это аппарат, который компенсирует работу легких, и в случае с Мариной он стал предпочтительнее аппарата ИВЛ.

Также Павлов рассказ о моменте, когда певица впервые пришла в себя после комы: "Она открыла глаза, мы спросили у нее: "Слышишь, видишь?" Попросили ее показать язык, кулак". При этом на вопрос медиков о том, знает ли она, где находится, певица "сказала губами, что в Дубае".

Соответствующий выпуск программы "Жить здорово" доступен на YouTube.

Ранее сообщалось, что МакSим впервые после болезни вышла на публику.