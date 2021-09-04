Tesla выпустит полный автопилот через две недели

Глава компании Tesla Илон Маск через свою страницу в социальной сети Twitter объявил точную дату выпуска системы полного автопилота для электромобилей Tesla - 17 сентября.

В отмеченную дату будет выпущена ограниченным тиражом тестовая, так называемая бета-версия программы. Полноценный релиз коммерческой версии программы состоится спустя еще две недели, то есть в начале октября.

Полный автопилот Tesla будет доступен в виде платного программного обновления для всех владельцев электромобилей марки оснащенных требуемым оборудованием.

Первое время полный автопилот Tesla предложат только для электромобилей зарегистрированных и эксплуатирующихся на территории США. Выпуск европейской и китайской версии системы пока в неопределенной перспективе.

Ранее Илон Маск признал наличие ошибок в нынешней системе автопилота Tesla.