17 премьер недели по ТВ и в Сети с 6 по 12 сентября

1. Сериал "Шифр" Новые эпизоды. На Первом канале 6-9 сентября в 21.30. Многосерийный фильм - российская адаптация британского мини-сериала The Bletchley Circle ("Код убийства"). Первые 16 серий проекта прошли в эфире канала в 2019 году с невероятным успехом и сразу завоевали популярность у зрителей. Продолжение истории также сняла режиссер Вера Сторожева. В главных ролях снимались Марьяна Спивак, Екатерина Вилкова, Елена Панова и Яна Дюбуи. А также Сергей Пускепалис, Олег Гаас, Светлана Колпакова, Екатерина Вуличенко. В новых сериях появятся Евгения Громова, Наталья Суркова, Иван Шибанов, Дарья Мингазетдинова, Семен Шкаликов и другие. В новых сериях девушки будут расследовать два новых дела.

2. Сериал "Пропавшая". На КиноПоиске HD, с 9 сентября. Психологический триллер от режиссера Вадима Перельмана (три номинации на "Оскар" за картину "Дом из песка и тумана") и оператора Владислава Опельянца (премия Каннского кинофестиваля за работу над фильмом "Петровы в гриппе"). Обычный день состоятельной семьи Гарбер заканчивается ошеломляющим событием: в их галерее появляется дочь Лена, бесследно пропавшая десять лет назад. Она не помнит, где была все эти годы и как сумела вернуться. Возвращение Лены не приносит семье счастья... В "Пропавшей" Лиза Янковская сыграет свою первую главную роль. Также снимались Владимир Мишуков, Мария Куликова, Александр Клюквин, Максим Стоянов, Полина Ауг и другие. В день премьеры выйдут все 4 серии.

3. Сериал "Контакт". На Premier с 9 сентября. Социальная драма, в которой известный актер Евгений Стычкин работает как режиссер. Драма о "бумерах" и "зумерах", живущих наполовину в реальном мире, а наполовину - в цифровом. Главным героям никак не удаётся найти контакт в эпоху соцсетей, которые создавались, чтобы объединять людей, но порой приводят к обратному эффекту. Девочка-подросток Юля не слушается отца, у неё проблемы и в школе, и дома. Её отец - бывший опер, а ныне инспектор по делам несовершеннолетних Глеб Барнашов. В главных ролях Павел Майков и Ирина Паутова. Также снимались Равшана Куркова, Вильма Кутавичюте, Алексей Агранович, Максим Виторган, Алексей Лукин, Роман Маякин, Сергей Гилёв, Юрий Кузнецов и другие.

4. Инна Чурикова в программе "2 Верник 2". На "России К", 10 сентября в 22:35. Об актерской карьере Инна Чурикова мечтала с детства. Еще школьницей она занималась в творческой студии при Московском драматическом театре имени Станиславского. А на вступительных экзаменах в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина честно заявила приемной комиссии, что хочет стать знаменитой актрисой. И… расплакалась. "Они решили, что я "с приветом", ну и… пожалели, приняли", - вспоминает Инна Михайловна. В 1965 году она окончила вуз с красным дипломом, однако ни один "взрослый" театр не пригласил Чурикову в свою труппу. И актриса поступила на службу в Московский ТЮЗ, где стала играть зверюшек. Единственной "человеческой" ролью была Баба-Яга. В 1973 году режиссер "Ленкома" Марк Захаров предложил Чуриковой главную роль в спектакле "Тиль". А в 1975-м она вошла в труппу театра...

5. Гарри Бардин в программе "Белая студия". А также анимационные фильмы режиссера "Приключения Хомы", "Летучий корабль", "Серый волк энд Красная шапочка". 11 сентября режиссеру-аниматору Гарри Бардину исполняется 80 лет. В этот день в 13:55 телеканал "Россия К" покажет программу "Белая студия" с его участием. В гостях у ведущей программы Дарьи Златопольской Гарри Яковлевич рассказывает о любимых с детства мультипликационных персонажах, о том, что в человеке всеми произведениями необходимо воспитывать сострадание. Лауреат пяти "Ник", Государственной премии, "Золотой Пальмовой ветви" Каннского фестиваля и многих других российских и международных наград уверен, что должен делать свои мультипликационные фильмы не ради призов, а ради любви, признания и понимания зрителя.

6. Фильм "У ангела ангина". Режиссёр Оксана Карас Приурочен к 80-летию начала блокады Ленинграда. На НТВ, 7 сентября, в 23.50. Фильм снят по мотивам повести Вадима Шафнера "Сестра печали". Главному герою - бывшему детдомовцу Толе Ковригину по кличке Чухна - 18 лет. Он и его друзья, Костя Синявый и Володя Шкилет, живут в одной комнате на Васильевском острове в Ленинграде. На дворе - белые ночи и поздняя весна 1940 года. Мир замер на пороге войны.... В ролях: Семён Трескунов, Мария Крылова, Евгений Цыганов, Николай Фоменко, Данил Стеклов, Василий Буткевич, Таисия Вилкова, Ирина Пегова, Юлия Ауг, Александр Яценко и другие.

7. Новый, четвертый, сезон шоу "Голос 60+" (на Первом канале, 3 сентября в 21:30). Наставники - Валерий Леонтьев, Стас Намин, Лайма Вайкуле и Олег Газманов. "Всех хочется отметить и сказать хорошее. Они идут сюда не за карьерой, а за мечтой. Своим в команде буду давать проявлять инициативу. Людям уже хорошо за 60, а некоторым очень хорошо за 60. Неловко будет пытаться наставлять, учить их", - говорит Валерий Леонтьев.

8. "Шоу большой страны". На "России 1", 10 сентября в 21:00. Это юмористическое шоу производства Comedy Club Production. Каждая программа - полноценный концерт, состоящий из эстрадных номеров с участием звёзд . Ведущие Екатерина Скулкина и Дмитрий Шепелев, а вместе с ними Михаил Галустян, Станислав Дужников, Георгий Дронов, Мария Кравченко, Максим Лагашкин, Алексей Маклаков, Светлана Пермякова, Марина Федункив, Максим Киселёв, Иван Пышненко и другие.

9. "Утренняя почта". На "России 1", 12 сентября, 09:25. Легендарная программа возвращается в эфир. Но теперь каждое воскресенье на письма миллионов россиян будет отвечать не Юрий Николаев, а Николай Басков. Первый выпуск "Утренней почты" вышел на экраны в 1974-м году, и долгие годы это был единственный и самый приятный способ для миллионов телезрителей увидеть в эфире клип на любимую песню или юмористический номер. Телеканал "Россия" решил не изменять традициям: у зрителей вновь есть возможность отправить свои заявки на легендарный почтовый ящик: 115162, Москва, Шаболовка, 37, "Утренняя почта с Николаем Басковым" или на адрес электронной почты pochta@smotrim.ru.

Фото: телеканал "Россия 1"

10. Документальный фильм "Азнавур глазами Шарля". На Первом канале 10 сентября в 00:20. Биографический фильм о величайшем шансонье ХХ века. В 2018 году, за несколько месяцев до кончины, Шарль Азнавур поделился со своим другом кинорежиссером Марком ди Доменико многочасовым видеоматериалом, который впоследствии лег в основу данного фильма-дневника. Это видео, отснятое им самим, начиная с 1948 года, когда Азнавур был еще никому не известным молодым музыкантом, вплоть до 1982 года, когда он стал одним из самых признанных исполнителей планеты. Его первая кинокамера была подарком от Эдит Пиаф.

11. Новый сезон проекта-путешествия "Жизнь других" с ведущей Жанной Бадоевой. Первый канал, 5 сентября в 10.15. Лас-Вегас станет первым городом, в который Жанна Бадоева отправится в премьерном выпуске шоу в новом телесезоне. Играют ли местные жители в казино и, вообще, как они развлекаются и отдыхают? Правда ли здесь можно заключить брак всего за 5 минут, и будет ли он потом действителен? Жанна расскажет обо всех плюсах и минусах жизни в Лас-Вегасе.

12. Сериал "Частная жизнь". На канале "Россия 1", с 6 сентября в 21:20. Друзья и знакомые считают семью Ивановых образцовой. Андрей (Константин Соловьёв) - успешный бизнесмен, заботливый муж и отец, а Лена (Орит Блейзер) - красивая женщина, любящая жена и мать. На людях это идеальная пара, но дома, наедине, Андрей превращается в жестокого тирана, а Лена - в покорную жертву, которая умалчивает о том, что творится в их семье. Однако тщательно спрятанные в шкафу скелеты однажды вырываются наружу.

13. Документальный фильм "Олег Табаков. У меня всё получилось..." "ТВ Центр", 12 сентября в 10:35. Лента расскажет о том, как простой саратовский мальчишка, выросший в нищете военного времени, превратился в одного из самых любимых и уважаемых артистов страны. Участники: Марина Зудина, сыновья Антон и Павел, Евгений Миронов, Сергей Угрюмов, Ольга Красько, Авангард Леонтьев, Максим Матвеев, Светлана Колпакова, Зоя Богуславская.

14. Турецкий сериал "Мои братья, мои сестры". На more.tv с 6 сентября Молодое поколение семьи Эрен - два брата и две сестры - в одночасье потеряли мать и отца и рассчитывать теперь могут только друг на друга. Судьба сводит их с семьей Атакулов, куда менее душевной и куда более богатой, и, что хуже всего, связанной с таинственной гибелью старших Эрен.

15. Британский фэнтези-сериал "Призраки". На Wink, с 8 сентября. В эксклюзивном переводе Кураж-Бамбея. Молодоженам Элисон и Майку случайно достается в наследство старинный особняк. Пара счастлива появлению просторного жилья, но оказывается, что особняк плотно населен призраками разных эпох. С такими соседями, у каждого из которых свои представления и понимание жизни, точно не придется скучать.

16. Реалити "Чадо из ада". Телеканал "Ю", 9 сентября в 18:30. Главные герои реалити - подростки 13-17 лет, которые не знают цену деньгам, но ставят их на пьедестал, а себя - выше других. В рамках эксперимента подростка на 3 дня отправят в простую счастливую семью со скромным достатком. По итогу родители получат улучшенную, более осознанную версию избалованного чада.

17. Новый сезон музыкального проекта "Большая рыба". Телеканал "Ля-минор. Мой музыкальный", 11 сентября, 15:00. Ведущий нового сезона - певец, музыкант, актёр и композитор Денис Клявер. Гостями программы этой осенью стали: Марк Тишман, Родион Газманов, Нодар Ревия, Ангелина Сергеева, Александр Шевченко,Animal ДжаZ и Алёна Свиридова. Зрителей ждет концерт с живым звуком и интервью звезд ведущему.