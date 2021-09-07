МЧС: Арктические учения необходимы из-за роста техногенных ЧП

Новости

В США спорят о необходимости бустерных доз при вакцинации от COVID-19 19:16
Умер Нино Кастельнуово, сыгравший главную роль в "Шербурских зонтиках" 19:13
Собянин предложил обсудить с москвичами название новой станции МЦД на Комсомольской площади 18:57
Директор курской школы вырвал серьгу из уха ученика 18:52
Винер-Усманова прокомментировала снятие сборной Израиля с чемпионата мира 18:44
Анна Кузнецова выступила за пожизненное наказание для педофилов 18:43
В Петербурге прочтут имена погибших в блокаду 18:40
Джилл Байден вернется на работу с полным рабочим днем 18:39
ФАС снова оштрафовала Google за ненадлежащую рекламу 18:30
МИД: На объявлении правительства Афганистана будет представитель РФ 18:15
Захарова назвала фейком публикацию NYT о визите каталонских сепаратистов в РФ 17:59
На торги выставляется шляпа Наполеона 17:55
Нобелевский лауреат открывает в МФТИ научный центр 17:52
В Сербии увековечат память о русских добровольцах 17:46
Матвиенко предложила объединить под эгидой ВОЗ финансирование борьбы с инфекциями 17:39
Мурашко рассказал о ситуации с вакцинами от COVID-19 в регионах 17:36
Вратарь Крицюк рассказал о переходе в "Зенит" 17:34
Более 19 тысяч приложений для Android раскрывают данные пользователей 17:33
Минстрой модернизирует учет сертификатов на получение жилья 17:25
Расселл подписал контракт с командой Mercedes 17:10
Россия не будет принимать участия в министерской встрече по Афганистану 17:00
Международные резервы РФ снова обновили исторический максимум 16:47
Прокуроры начали формировать сводный план проверок бизнеса на 2022 год 16:44
Мурашко: Молодежь и беременные стали попадать в группу риска по COVID-19 16:35
Мурашко рассказал о доле непривитых в числе госпитализаций с COVID-19 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
07.09.2021 17:39
Рубрика: Происшествия

МЧС: Арктические учения необходимы из-за роста техногенных ЧП

Текст: Тимофей Борисов
К концу 2025 года в Арктике появятся три спасательных центра и четыре поисковых подразделения. Они необходимы в этом регионе из-за того, что в последние годы тут заметен постоянный рост количества ЧС техногенного характера.

Большие арктические учения, организатором которых по поручению президента РФ выступил Росконгресс, стартовали 7 сентября, их проведение связано с недавней крупной аварией в Норильске. Гигантский разлив нефтепродуктов стал мощным импульсом, который помог принять решение о проведении этих уникальных учений. Ликвидируя аварию в условиях вечной мерзлоты, спасатели столкнулись с отсутствием опыта по устранению столь масштабных экологических катастроф.

Города и поселки Арктики разделили на восемь категорий

"В среднем на территории Арктической зоны России происходит в год до 100 чрезвычайных ситуаций техногенного характера", - сообщил начальник поисково-спасательной службы Арктического спасательного учебно-научного центра Александр Баруздин.

Ликвидировать ЧП и устранять последствия различных аварий сложно не в последнюю очередь из-за проблем с транспортной доступностью. Огромные расстояния в малонаселенной местности приводят к тому, что помощь задерживается. А низкие и крайне низкие температуры кратно усугубляют ситуацию. Скажем, если в обжитых густонаселенных районах действует специальный норматив на прибытие пожарных и спасательных сил, то в районах Арктики их соблюсти невероятно сложно. Если в глухой тундре или в акватории случится поломка техники, то до места за пять-десять минут не долетит даже вертолет.

А ведь на территории Арктической зоны находится несколько тысяч потенциально опасных объектов, которые могут стать источниками потенциальных ЧС.

Сейчас операции по спасению вдоль всего арктического побережья осуществляют Мурманский, Архангельский, Дудинский, Ненецкий, Воркутинский, Якутский арктические комплексные аварийно-спасательные центры. На бескрайние российские просторы их пока хватает, но Арктика развивается и будет развиваться в дальнейшем еще быстрее. Глобальное потепление делает Северный морской путь все более и более привлекательным, поэтому тут как можно быстрее должна развиваться промышленная и транспортная инфраструктура, а вместе с ними должны развиваться и спасательные технологии и центры.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Названы три главных вызова для Арктики и Дальнего Востока

В нынешних межведомственных опытно-исследовательских учениях предстоит отработать 12 сценариев ликвидации чрезвычайных ситуаций на воде и суше и решить 98 опытно-исследовательских задач с участием более шести тысяч специалистов.

В ходе учений будет апробировано 47 новых образцов техники, экипировки и методологий. В планах у России в будущем провести полноценные международные учения в Арктике и привлечь иностранных спасателей из тех стран, чьи дипломаты сегодня наблюдают за ходом учений.

В регионах Происшествия ЧП Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад ДФО Якутия СФО Красноярский край СЗФО Мурманская область СЗФО Ненецкий АО СЗФО Архангельская область РГ-Фото

Главное сегодня

"Единая Россия" предложила отменить обязательный техосмотр
Стал известен полный состав нового правительства Афганистана
После убийства двух девочек в Кузбассе возбуждено дело о халатности
ФСБ назвала организаторов диверсии на газопроводе в Крыму
Мурашко рассказал о доле непривитых в числе госпитализаций с COVID-19
Мошенники ввели в оборот понятие "единого лицевого счета"
Видео: Поезд снес с путей грузовик с лопастью ветрогенератора