МЧС: Арктические учения необходимы из-за роста техногенных ЧП

Большие арктические учения, организатором которых по поручению президента РФ выступил Росконгресс, стартовали 7 сентября, их проведение связано с недавней крупной аварией в Норильске. Гигантский разлив нефтепродуктов стал мощным импульсом, который помог принять решение о проведении этих уникальных учений. Ликвидируя аварию в условиях вечной мерзлоты, спасатели столкнулись с отсутствием опыта по устранению столь масштабных экологических катастроф.

"В среднем на территории Арктической зоны России происходит в год до 100 чрезвычайных ситуаций техногенного характера", - сообщил начальник поисково-спасательной службы Арктического спасательного учебно-научного центра Александр Баруздин.

Ликвидировать ЧП и устранять последствия различных аварий сложно не в последнюю очередь из-за проблем с транспортной доступностью. Огромные расстояния в малонаселенной местности приводят к тому, что помощь задерживается. А низкие и крайне низкие температуры кратно усугубляют ситуацию. Скажем, если в обжитых густонаселенных районах действует специальный норматив на прибытие пожарных и спасательных сил, то в районах Арктики их соблюсти невероятно сложно. Если в глухой тундре или в акватории случится поломка техники, то до места за пять-десять минут не долетит даже вертолет.

А ведь на территории Арктической зоны находится несколько тысяч потенциально опасных объектов, которые могут стать источниками потенциальных ЧС.

Сейчас операции по спасению вдоль всего арктического побережья осуществляют Мурманский, Архангельский, Дудинский, Ненецкий, Воркутинский, Якутский арктические комплексные аварийно-спасательные центры. На бескрайние российские просторы их пока хватает, но Арктика развивается и будет развиваться в дальнейшем еще быстрее. Глобальное потепление делает Северный морской путь все более и более привлекательным, поэтому тут как можно быстрее должна развиваться промышленная и транспортная инфраструктура, а вместе с ними должны развиваться и спасательные технологии и центры.

В нынешних межведомственных опытно-исследовательских учениях предстоит отработать 12 сценариев ликвидации чрезвычайных ситуаций на воде и суше и решить 98 опытно-исследовательских задач с участием более шести тысяч специалистов.

В ходе учений будет апробировано 47 новых образцов техники, экипировки и методологий. В планах у России в будущем провести полноценные международные учения в Арктике и привлечь иностранных спасателей из тех стран, чьи дипломаты сегодня наблюдают за ходом учений.