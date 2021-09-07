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Вышел трейлер комедии Клима Шипенко "Ева, рожай!" с Галиной Польских

Новости
    07.09.2021, 09:01
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ START Фото: youtube.com/ START
Фото: youtube.com/ START

Видеосервис Start представил на своем YouTube-канале трейлер многосерийной комедийной мелодрамы "Ева, рожай!" С Еленой Подкаминской ("ИП Пирогова", "О чем говорят мужчины", "Кухня") в титульной роли.

Фото: kinopoisk.ru
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Ева - "талантливая преподавательница танцев". Она не замужем, не обременена детьми и все время проводит на работе. Но однажды женщина узнает, что "любовь всей ее жизни" женился и стал отцом. В этот непростой момент поняв, что и ей "пора радикально меняться и стать матерью во что бы то ни стало".

В остальных ролях - Галина Польских, неизмененный теперь для малого экрана Максим Виторган, Иван Колесников ("Движение вверх", "Годунов"), Евгений Пронин ("Разведчицы"), Ольга Филиппова ("Штрафбат").

Режиссер - Клим Шипенко ("Салют-7", "Холоп", "Текст", грядущий фильм в космосе "Вызов" с Юлией Пересильд).

Первый эпизод шоу покажут на фестивале "Пилот" 12 сентября.

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