Вышел трейлер комедии Клима Шипенко "Ева, рожай!" с Галиной Польских

Видеосервис Start представил на своем YouTube-канале трейлер многосерийной комедийной мелодрамы "Ева, рожай!" С Еленой Подкаминской ("ИП Пирогова", "О чем говорят мужчины", "Кухня") в титульной роли.

Ева - "талантливая преподавательница танцев". Она не замужем, не обременена детьми и все время проводит на работе. Но однажды женщина узнает, что "любовь всей ее жизни" женился и стал отцом. В этот непростой момент поняв, что и ей "пора радикально меняться и стать матерью во что бы то ни стало".

В остальных ролях - Галина Польских, неизмененный теперь для малого экрана Максим Виторган, Иван Колесников ("Движение вверх", "Годунов"), Евгений Пронин ("Разведчицы"), Ольга Филиппова ("Штрафбат").

Режиссер - Клим Шипенко ("Салют-7", "Холоп", "Текст", грядущий фильм в космосе "Вызов" с Юлией Пересильд).

Первый эпизод шоу покажут на фестивале "Пилот" 12 сентября.