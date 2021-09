На "Русском Вудстоке" российские музыканты посоревновались с легендами 60-х

Ведь этот open-air - особенный: пиршество рока и неожиданных творческих союзов, погружения известных артистов в смежные жанры. Кто бы, например, мог прежде представить, что Лариса Долина, тратившая свой мощный и зычный голос на романтичную "Погоду в доме", сможет так эмоционально-тонко исполнять Smells Like Teen Spirit группы Nirvana или хиты Led Zeppelin, среди которых певице особенно удался раскатистый и скоростной Black Dog (то бишь "Черная собака")?! И что оперная прима Марьям Фаттахова порадует зрителей хитом White Rabbit группы Jefferson Airplane из 60-70-х, а одна из самых популярных джазовых певиц Анна Королева столь притягательно исполнит Raise Your Hand Дженис Джоплин, сыграв еще и проигрыш на саксофоне?!

Но удивляться нечему: "Русский Вудсток" - фестиваль, традиционно открывающий зрителям новые возможности любимых ими артистов - ведь и был создан продюсером Игорем Сандлером, который начинал как клавишник в ансамбле "Интеграл", а затем переиграл много самой разной музыки - от рок-обработок Баха и классики до wave и даже хэви-метала. Причем однажды солистом его группы был даже Григорий Лепс… Вот "Русский Вудсток" и стал фестивалем, на котором звучит самая разная музыка: рок, поп, хард, глэм, блюз, фолк-рок.

И, пожалуй, что еще здесь важное - приглашаемые артисты должны быть склонны к импровизации, не отделываться обычной для летних open-air программой хитов, а соглашаться и на необычные творческие союзы, которых, пожалуй, нигде больше и не услышишь. Та же Лариса Долина, кажется, впервые спела с оркестром Андрея Балина и группой Gypsy Jack, а Мирослава Печенкина и Ксения Павлова дуэтом, кто азартнее и веселее - хит Юлии Чичериной "Ту-лу-ла".

Открыли здесь и свой детский Kidsrock Woodstock - детскую часть фестиваля, где всем выступающим было от 6 до 19 лет.

Подобного этому тоже нет ни одном популярном российском open-air. Может, и зря, потому что зрители были впечатлены: Дарья Балашова удивила свежей версией хита "До свиданья, мама!" группы "Моральный кодекс" - с обилием духовых и частично измененным текстом, а Дарина Зацепина по-своему выстрадала грустный и, по сути, прощальный хит-завещание Show Must Go On великолепного Фредди Меркьюри, которому 5 сентября исполнилось бы 75 лет.

А десятилетняя Елена Шкалова решилась спеть балладу Scorpions Send Me An Angel, после чего мамы, присутствовавшие на концерте, стали шептаться о том, что пора бы отдать в музыкальную школу и своих детей, благо теперь есть такая доброжелательная площадка для презентации юных талантов - "Русский Вудсток".

И потом было много всего интересного. Гитарист и певец Алексей Белов пел хиты своей знаменитой группы "Парк Горького" (и Bang, Bang, и Moscow Calling), солист Gypsy Jack Йорди, несмотря на ливень, бесстрашно носился по открытой сцене с микрофоном, убеждая зрителей не бояться стихии. А знаменитые российские музыканты участвовали в проекте Woodstock Tribute, исполняя песни, звучавшие на самом первом американском "Вудстоке" 1969 года.

Причем на большом экране одновременно со звучащими каверами показывали и кадры с оригинального концерта, тоже, кстати, порой, очень дождливого. Наши иногда смотрелись и слушались не менее круто. И уж точно - оригинально. Саша Кутман со своей версией блюза Suzie Q группы Creedence Clearwater Revival, бывший руководитель "Рецитала" Аллы Пугачевой гитарист Александр Левшин с With A Little Help From My Friends в версии Джо Кокера, другие - всех не перечесть. Чуть позже свое посвящение Джими Хендриксу сыграл один из лучших отечественных гитаристов Дмитрий Четвергов. А "Воскресенье" ограничилось сборником своих хитов, хотя один из них - "Делай свое дело" - можно смело считать посвящением не только "Вудстоку"-69, но и всем музыкантам и организаторам фестивалей уже нашей поры.

Настала и пора раздачи наград. Алексея Романова из "Воскресенья" и Владимира Кузьмина чествовали за заслуги в рок-музыке, Роман Архипов и Алексей Балин были отмечены дворянскими грамотами Императорского общества. Но главная награда досталась все-таки Ларисе Долиной - почетный приз Russian Woodstock в виде точной копии акустической гитары Джими Хендрикса с корпусом из янтаря и струнами из золота в хрустальном кофре.

Может быть, с намеком на ее новые исполнительские возможности, пока нам неведомые?! Что ж, подождем и послушаем уже на четвертом "Русском Вудстоке".

Прямая речь

Игорь Сандлер

- Наш фестиваль посвящен врачам и другим медработникам. Мы несколько тысяч билетов отдали Минздраву и столичному отделу соцзащиты. Безусловно, это благотворительная акция. Мы продали лишь небольшую часть билетов, а в прошлом году Russian Woodstock был вообще на 100% благотворительным.