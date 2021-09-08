В Воронеже объявили программу детского фестиваля "Маршак"-2021

Лучшие новые спектакли для детей, подростков и их родителей покажут в столице Черноземья с 22 октября по 8 ноября. Фестиваль "Маршак" привезет 23 постановки из разных регионов России, Румынии и Франции. Публику ждут летающие феи, битбокс кузнечиков, балет в духе компьютерной игры и археологические раскопки прямо на сцене.

Спектаклем открытия станет забавная и лиричная "Манюня" по известной повести Наринэ Абгарян (РАМТ). Эта история о счастливом детстве наверняка понравится не только ребятам, но и зрителям постарше.

- В сюжете много автобиографического, и некоторые детали будут понятны тем, кто застал советские и первые постсоветские годы. Например, в холодильнике лежит запеченная курица, но ее нельзя трогать, потому что она приготовлена к празднику и ее должно хватить на всех, - объяснила куратор программы фестиваля Раиса Ждан.

Другой крупный проект Российского молодежного театра - "Черная курица" по сказке Антония Погорельского - удивит красотой и сложностью визуального решения. Художником выступил Эмиль Капелюш. Спектакль, по версии критиков, вошел в число лучших театральных работ для детей в 2019 году.

Яркими событиями обещают стать "Маугли" от Московского ТЮЗа и похожий на компьютерную игру "Волшебник страны Оз" от "Балета Москва".

Московский "Театриум на Серпуховке" по традиции приготовил настоящий "диснеевский" блокбастер. В "Спящей красавице" Терезы Дуровой герои летают и падают в люки, демонстрируют чудеса превращения и поют под живую музыку. Другой спектакль той же труппы - камерный. "Букашки. Фантазия!" - история для малышей от четырех лет. В ней не говорят, но пантомима и различные звуки помогут ребятам понять все перипетии из жизни кузнечиков, бабочек и пчел.

Еще одну "малышковую" постановку покажет драмтеатр из Альметьевска (Татарстан). "Терра" - это знакомство с историей планеты для детей от двух до пяти лет. На сцене уложат две тонны специальной гипоаллергенной крошки, и найти в этой огромной "песочнице" что-нибудь доисторическое смогут не только артисты, но и зрители.

Театр кукол имени С. Образцова привезет "Гадкого утенка" (режиссер - Борис Константинов, хорошо знакомый воронежцам по прошлым фестивалям). Другой кукольный спектакль - "О рыбаке и рыбке" Яны Туминой (Петрозаводск) - рекомендуют для просмотра всей семьей. В этом году он получил "Золотую маску". Режиссер определила жанр как "притчу о семейном счастье для взрослых, очень взрослых и детей".

Большой театр кукол (Санкт-Петербург) приглашает публику на "Маленький концерт для фортепиано с медведем", а проект "Кот Вильям" из того же города разыграет историю "Крота, который мечтал увидеть солнце".

Тверской ТЮЗ представит историю для храбрых зрителей - сказку "Гензель и Гретель", Красноярский театр кукол - "Колыбельную для мышонка" по стихотворению Маршака.

Серьезный, но не скучный разговор с подростками на сложные темы предложат притча "Сахарный ребенок" по повести Ольги Громовой о репрессиях 1930-х (творческий центр "Среда" и ЦИМ, Москва) и "Фотография, на которой меня нет" по рассказу Виктора Астафьева (Канский драмтеатр), "Лис Peace" от питерского "Театрального проекта 27" и "Битвы по средам" от воронежского ТЮЗа.

К слову, афишу фестиваля обогатили и другие коллективы столицы Черноземья. Театр оперы и балета готовит премьеру оперы Равеля "Дитя и волшебство", драматический - композицию "Человек с детским акцентом" по стихам Григория Остера, "Шут" - вариации на тему Андерсена в постановке "Сестра моя - русалочка". "Новый театр" познакомит публику с книгой современного голландского писателя Жефа Артса "Рыбы не тают".

- В международную часть программы вошел кукольный "Белый кролик" от Teatrul de Artă (Бухарест). Герой - такой кролик, каких обычно достают фокусники из шляпы. Он начал жить своей жизнью, и его приключения составляют действие спектакля, - сообщила Раиса Ждан. - Компания Cie Spectabilis (Франция) привезет к нам "Дом из маленьких кубиков" по мотивам одноименного японского мультфильма, который получил "Оскар" в 2009 году. Это история о памяти и немного о глобальном потеплении - если помните, герою все время приходится надстраивать свой дом, чтобы его не затопило…

Расписание бесплатных событий - мастер-классов, творческих встреч и читок пьес - объявят позднее.

Полная программа - на сайте фестиваля.

Билеты на спектакли поступят в продажу 11 сентября в 10 утра - онлайн и офлайн. В фестивальных кассах сервисный сбор не взимается. Групповые заявки (от 15 билетов) принимаются по телефону (473) 228-93-80. В первые двое суток на сайте фестиваля будет возможна бронь с выкупом в кассе (также без дополнительной платы). Каждый зритель, вне зависимости от возраста, должен иметь отдельный билет.