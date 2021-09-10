В России можно купить новейший складной смартфон Samsung. Цена

Компания Samsung официально сообщила о старте продаж в России складного смартфона Galaxy Z Fold3, оснащенного гибким внутренним экраном с диагональю 7,6 дюйма.

Стоимость новинки, поддерживающей ввод при помощи стилуса и отображение нескольких окон приложений одновременно, составляет 159990 рублей за версию с 256 Гб памяти и 169990 рублей - за модификацию с 512 Гб памяти.

Galaxy Z Fold3. Фото: Samsung

Также российским покупателям стал доступен миниатюрный складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip3. Диагональ его складного экрана составляет 6,5 дюйма. Стоимость новинки в модификации 128 Гб составляет 89990 рублей, а 256-гигабайтная версия обойдется в 94990 рублей.

Galaxy Z Flip3. Фото: Samsung

Кроме того, в продажу поступили умные часы Galaxy Watch 4 (цены начинаются от 19990 рублей) и беспроводные наушники Galaxy Buds (10990 рублей).