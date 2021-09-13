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Канал MTV назвал Джастина Бибера "исполнителем года"

Новости
    13.09.2021, 20:51
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Reuters/ Miami Beach Police Dept Фото: Reuters/ Miami Beach Police Dept
Фото: Reuters/ Miami Beach Police Dept

В Нью-Йорке вручили MTV Video Music Awards. "Исполнителем года" признан Джастин Бибер.

Фото: kinopoisk.ru
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27-летний канадский поп-певец был представлен в семи номинациях. Помимо главной, он выиграл в категории "Лучший поп-исполнитель".

Получая приз, он пожаловался на сложности, которые артистам доставляет пандемия коронавируса. И поблагодарил за поддержку жену - Хейли Роуд Болдуин, дочь актёра Стивена Болдуина.

Без наград не остались Билли Айлиш и Бейонсе. А приз за "лучшее видео года" достался рэперу Lil Nas X за клип на трек "MONTERO (Call Me By Your Name)".

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