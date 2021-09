Канал MTV назвал Джастина Бибера "исполнителем года"

В Нью-Йорке вручили MTV Video Music Awards. "Исполнителем года" признан Джастин Бибер.

27-летний канадский поп-певец был представлен в семи номинациях. Помимо главной, он выиграл в категории "Лучший поп-исполнитель".

Получая приз, он пожаловался на сложности, которые артистам доставляет пандемия коронавируса. И поблагодарил за поддержку жену - Хейли Роуд Болдуин, дочь актёра Стивена Болдуина.

Без наград не остались Билли Айлиш и Бейонсе. А приз за "лучшее видео года" достался рэперу Lil Nas X за клип на трек "MONTERO (Call Me By Your Name)".