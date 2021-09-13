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13.09.2021 22:05
Рубрика: Происшествия

Многодетного отца из "Дома ужасов" под Гатчиной признали невменяемым

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

Следственный комитет по Ленинградской области завершил расследование уголовного дела в отношении отца шестерых детей из деревни Химози Гатчинского района Ленобласти. Мужчину обвиняют в издевательствах над детьми, изнасилованиях собственной дочери, незаконном хранении оружия, сообщает СК по Ленобласти.

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По данным ведомства, экспертиза, проведенная в ходе расследования, показала, что мужчина страдает психическим заболеванием и в связи с этим он не мог до конца осознавать свои действия. Для родных детей он создал такие условия, которые журналисты впоследствии назвали "Домом ужасов".

Долгие годы добротный коттедж в поселке Химози не привлекал внимания общественности. Наоборот, семью, которая там жила, соседи всегда ставили в пример. Все шестеро детей были необычайно тихими, послушными, редко выходили из дома. Мать детей тоже отличалась скромностью. В школу дети не ходили, но многих соседей это не смущало, они думали, что дети находятся на домашнем обучении.

В конце 2019 года в полицию поступило анонимное сообщение, что внутри коттеджа творятся страшные вещи, в частности, девочка 2006 года рождения регулярно подвергается сексуальному насилию со стороны отца. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов оказались в шоке от увиденного в коттедже.

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Сам дом не имел внутренней отделки. Дети спали на нарах, в антисанитарных условиях. У них не было элементарных вещей. Выяснилось, что у детей не было документов, они никогда не были у врачей. Девочка, которой на тот момент было 13 лет, подвергалась сексуальному насилию на протяжении семи лет. Отец семейства признал это на первом же допросе.

Также в доме следователи нашли целый арсенал оружия, которое было приобретено незаконно.

В ближайшее время дело будет рассматриваться в суде. С большой вероятностью к отцу семейства будут применены принудительные меры медицинского характера.

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