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16.09.2021 17:22
Рубрика: Власть

Москва призвала Прагу освободить россиянина Франчетти

Министерство иностранных дел России призвало Чехию не политизировать дело задержанного в этой стране гражданина РФ Александра Франчетти и освободить его, не поддаваясь на уловки украинских властей. Об этом заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Ожидаем от чешской стороны скорейшего освобождения российского гражданина и получения ответов на наши запросы о причинах и мотивах его задержания. Мы призываем чешскую сторону принять взвешенное решение, не допустив его политизации, и не идти на поводу у украинских властей", - заявила Мария Захарова.

При этом она отметила, что "заходы некоторых представителей чешских властей о том, что происходящее не имеет отношения к нашим двусторонним отношениям, иначе как лицемерием назвать невозможно".

Напомним, Александр Франчетти был задержан в Праге на основании выданного Украиной международного ордера. В Киеве его подозревают в активном участии в событиях, которые привели к выходу Крыма из состава Украины в 2014 году. При этом пражский суд принял решение взять гражданина РФ под стражу, поскольку он якобы может покинуть страну. Посольство РФ в Чехии находится в контакте с самим россиянином и его адвокатом, отмечает РИА Новости.

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