Опубликовано видео с неудачными дублями из нового "Отряда самоубийц"

На YouTube появился ролик, составленный из неудачных дублей со съёмок фильма Джеймса Ганна "Отряд самоубийц: Миссия навылет".

В нём можно увидеть заливающегося смехом Саванта, Ласку без спецэффектов, неловко оступающегося Бладспорта, Миротворца в роли Фродо Девятипалого и множество забавных оговорок.

Есть и испорченный дубль сцены с Харли Квинн под пытками, которую Ганн назвал самой сложной во всём фильме.

Наша рецензия на обновлённый "Отряд самоубийц" - здесь.