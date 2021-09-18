Новости

Вышел первый тизер-трейлер нового "Паранормального явления" 14:10
Умер режиссер Марио Камус 13:10
Вышел трейлер второго сезона сериала Netflix "Лок и ключ" 11:58
Нил Бломкамп оскорбил Дени Вильнева за критику фильмов Marvel 11:30
Вышел русский трейлер третьего сезона "Наследников" 10:15

Опубликовано видео с неудачными дублями из нового "Отряда самоубийц"

Новости
    18.09.2021, 15:34
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Warner Bros. Entertainment Фото: youtube.com/ Warner Bros. Entertainment
Фото: youtube.com/ Warner Bros. Entertainment

На YouTube появился ролик, составленный из неудачных дублей со съёмок фильма Джеймса Ганна "Отряд самоубийц: Миссия навылет".

Фото: twitter.com/ DiscussingFilm
Нил Бломкамп оскорбил Дени Вильнева за критику фильмов Marvel

В нём можно увидеть заливающегося смехом Саванта, Ласку без спецэффектов, неловко оступающегося Бладспорта, Миротворца в роли Фродо Девятипалого и множество забавных оговорок.

Есть и испорченный дубль сцены с Харли Квинн под пытками, которую Ганн назвал самой сложной во всём фильме.

Наша рецензия на обновлённый "Отряд самоубийц" - здесь.

Новости

Умер французский актер Филипп Адриан 09:50
Минкульт отказал в прокатном удостоверении "Искушению" Пола Верховена 09:44
Вышел трейлер третьего сезона сериала про маньяка-библиофила "Ты" 09:27
Умер актер из "Дневного дозора" и "Высоцкого" Шухрат Иргашев 09:18
⧣ США
Фото: WDSSPR
Дени Вильнев раскритиковал кинокомиксы вслед за Скорсезе и Копполой 17.09.2021
Умер создатель "Лэсси" и "Зеленых просторов" Джоэл Рэпп 17.09.2021
Вышел трейлер вестерна с Бенедиктом Камбербэтчем "Власть пса" 17.09.2021
⧣ видео
Фото: youtube.com/ birchpunk
Жители "Русской Кибердеревни" показали рецепт пряности из "Дюны" 16.09.2021
Режиссер "Венома 2" подтвердил кроссовер с Человеком-пауком Marvel 15.09.2021
Эндрю Гарфилд назвал кадры со съемок "Человека-паука 3" фотошопом 14.09.2021
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Сиквел "Джокера" уже находится в разработке 17.09.2021
Создатель The Last of Us Нил Дракманн стал режиссером экранизации 17.09.2021
Умер режиссер культового советского "Фантадрома" Ансис Берзиньш 17.09.2021