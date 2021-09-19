В Кремле нашли вещи и бусы людей железного века

Институт археологии РАН "раскапывает" Московский Кремль уже третий год. Самые интригующие находки нынешнего сезона уходят в железный век. Первые обитатели современного Кремля (конечно, тогда слова "Кремль" еще не было) - непонятное племя, которое обосновалось на Боровицком холме начиная с середины I тыс. до н.э. Их наследие: бусинки-колокольчики, керамика, грузики и пряслица для веретена. Жили в городище, и это было достаточно крупное поселение, занимавшее всю нынешнюю Соборную площадь.

"Вы в кругу археологов как-то этих людей называете?" - спрашиваю заведующего отделом археологии Института археологии РАН Владимира Коваля.

- Нет, о них отсутствуют письменные свидетельства, и не найдено их погребений, - говорит ученый. - Есть лишь предположение, что это финно-угорское племя.

Тогда, если вы не против, пусть будут "железнорожденные" - как в "Игре престолов". Почему от них не осталось погребений, скелетов?

Владимир Коваль: У некоторых народов был обычай: отнести умершего в лес, подвесить на деревья. Если так, то это объясняет почему мы не находим никаких погребений. Тела на поверхности не сохраняется - звери и птицы растаскивают.

Насколько я понимаю, пока не найдено защитных сооружений их кремлевского городища. Они жили, никого не опасаясь?

Владимир Коваль: Исходя из древней топографии Кремля, эти укрепления должны были находиться, пользуясь современными понятиями, где-то за Соборной площадью, где сегодня Патриаршие палаты и Церковь 12 апостолов. Может быть, рядом с Успенским собором. Если были, то только там. А здесь, на месте раскопок, оборонять городище не было нужды: склон и Москва-река. По аналогии с известным Дьяковым поселением: там со стороны поля земляной вал, а со стороны склона к реке (там тоже Москва-река) никаких защитных сооружений. Река и склон - естественная преграда.

Полевые исследования этого сезона пролили свет на загадку: куда они делись? Славяне ведь их не вырезали?

Владимир Коваль: То, что их никто не вырезал, это абсолютно точно. Потому что их поселение прекращают свое существование за несколько веков до появления здесь первых славян. Отдельные славяне могли сюда приходить и во времена обитания этого племени. Но лишь единицы. На их судьбу такие контакты повлиять не могли. Племя людей железного века было достаточно многочисленным. Загадка остается загадкой.

То есть "железнорожденные" пришли ниоткуда, ушли в никуда?

Владимир Коваль: Они могли и не приходить, а быть автохтонами, то есть принадлежать данной территории. Вариант: они наследники людей из неолита и более ранних времен.

Простите, а разве они не финно-угоры?

Владимир Коваль: Мы не знаем, да и не можем точно знать на каком языке разговаривали люди в каменном веке. Финно-угорское происхождение - это гипотеза. Так что, думаю, загадки останутся и для следующего поколения археологов. И вам, журналистам, хватит загадок.

Конкретно

Полевые работы 2021 года окончательно установили облик поселения раннего железного века, оставленного дославянским населением. Археологи собрали сотни образцов керамики железного века и характерные для той эпохи вещи (так называемые "грузики дьякова типа" и керамические бусы-колокольчики). Судя по обилию этих находок на территории от Соборной площади до Москва-реки, можно предположить, что поселение раннего железного века существовало с перерывами: начиная с второй половины I тыс. до н.э. и до IV - V вв. н.э. Подобно большинству других городищ дьяковской культуры опустело за 500 - 600 лет до прихода на берега Москвы-реки славян.