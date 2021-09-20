Стало известно, сколько в среднем получают на АвтоВАЗе

На АвтоВАЗе состоялась конференция работников предприятия, на которой были озвучены цифры по средней зарплате на предприятии.

В первом полугодии средняя зарплата по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 6.3% (почти 3000 рублей) и составила 44 435 рублей, пишет группа "Нетипичный АвтоВАЗ".

Отмечается, что с 1 июля 2021 года тарифные ставки и оклады в соответствии с коллективным договором были проиндексированы на 6%, но это вряд ли повлияет на "среднюю температуру" по итогам года.

Это объясняется чередой простоев, которые начались с конца весны и стали повторяться чаще летом, плюс ко всему увеличилось продолжительность остановки конвейеров. Напомним, что режим простоя означает для сотрудников сборочных линий выплату только 2/3 от среднего оклада.

"Рваный" режим работы АвтоВАЗа в Тольятти привёл к дефициту некоторых моделей у дилеров Lada и изменению позиций в списке бестселлеров марки: Granta, долгое время занимавшая первое место, уступила "золото" Lada Vesta, которая бесперебойно производится в Ижевске, хотя и на этом заводе могут возникнуть трудности с автокомпонентами.