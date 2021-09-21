Меркель пойдет на митинг агитировать за отстающего кандидата

Как сообщает Spiegel online, 21 сентября фрау Меркель отправится на северо-восток - в приморский город Штральзунд, что в земле Мекленбург-Передняя Померания. Именно здесь находится ее офис в избирательном округе номер 15, где она много раз выигрывала выборы. В Штральзунде ее прекрасно знают.

Как писала "РГ", в 2006 году канцлер пригласила Джорджа Буша-младшего на барбекю из тридцатикилограммового кабана и оленя именно в родной избирательный округ. На этот раз она собирается агитировать не за себя, а за Лашета - как ожидается, они бок о бок выступят на митинге.

Более того, Меркель и Лашет будут вместе почти до самого дня голосования: в пятницу и субботу они также проведут совместные мероприятия. Эксперты признают, что без "тяжелой артиллерии" христианским демократам, похоже, не обойтись.

Одновременно с федеральными выборами 26 сентября будут избираться парламенты нескольких земель, в том числе ландтаг Передней Померании с ее 1,6-миллионным населением.

Армин Лашет не только идет от ХДС/ХСС в федеральные канцлеры, но и выступает главным кандидатом консерваторов на этих региональных выборах. Здесь христианские демократы остаются младшими партнерами Социал-демократической партии Германии с 2006 года. Конечно, они хотели бы взять реванш, но опросы не дают им никаких шансов.

У местной СДПГ 40 процентов поддержки, а у ХДС - лишь 12. Не исключено, что христианские демократы вообще придут лишь третьими - после "Альтернативы для Германии".

Господин Лашет заявил, что рассчитывает на поддержку Меркель. Последний раз канцлер появлялась с ним на предвыборном мероприятии в середине августа в Берлине. На митинге в Штральзунде также выступят молодой налоговый инспектор Георг Гюнтер, сменивший Меркель в ее традиционном округе в качестве прямого кандидата в бундестаг, и Филипп Амтор, который выступает лидером партийного списка Передней Померании на федеральных выборах.

К слову, нынешняя премьер региона Мануэла Швезиг от СДПГ была одной их тех, кто сумел отстоять строительство "Северного потока-2". Именно на балтийский берег Мекленбурга-Передней Померании выходят обе нитки газопровода.