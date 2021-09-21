Суд в Казани продлил арест основателю финансовой пирамиды Finiko

Вахитовский районный суд Казани продлил до 28 ноября 2021 года срок содержание под стражей сооснователю финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина.

Следствие настаивало на продлении ареста из-за наличия у обвиняемого гражданства Турции. Кроме того, отмечает ТАСС, сторона обвинения считает, что Доронин может оказывать давление на потерпевших.

По словам адвоката, у его подзащитного нет намерений скрываться, поскольку он самостоятельно сдал паспорт другого государства следователям. Сам фигурант добавил, что его беременной супруге и двум детям требуется уход.

Напомним, Кирилл Доронин стал первым задержанным по делу пирамиды Finiko, его взяли под стражу 30 июля, предъявив обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Позже решение о заочном аресте было вынесено в отношении трех сооснователей организации Эдварда и Марата Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича, которые успели покинуть пределы России.

Фигурантами уголовного дела стали также несколько "лидеров" пирамиды. Ущерб от деятельности пирамиды, по предварительным подсчетам, достигает миллиарда рублей. В числе потерпевших - жители разных городов РФ, а также граждане стран ближнего зарубежья.