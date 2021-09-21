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В "Русской Кибердеревне" показали создание песчаных червей из "Дюны"

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    21.09.2021, 20:35
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ birchpunk Фото: youtube.com/ birchpunk
Фото: youtube.com/ birchpunk

Авторы проекта birchpunk, также известного как "Русская Кибердеревня", поделились секретом создания своего песчаного червя из своего короткого, но эффектного посвящения премьере "Дюны" Дени Вильнёва.

Фото: youtube.com/ Binge Watch This
Отрывок из новой серии "Что, если...?" от Marvel заранее слили в Сеть

Как выяснилось, в финальной версии мы увидели второго червя. Первого, сделанного из шланга от пылесоса, пластилина и ворса (звёздного), забраковали - как "слишком сложного", хотя он довольно здорово получился. В основе второго червя, вежливо интересующегося, здесь ли снимают "Дюну", как и изначально было нетрудно заметить, - гофрированная труба плюс те же пластилин и ворс. Остальное - дело спецэффектов.

Ранее мы собрали мемы из соцсетей, посвящённые громкой премьере.

Наша рецензия на новую "Дюну" - здесь.

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