В "Русской Кибердеревне" показали создание песчаных червей из "Дюны"

Авторы проекта birchpunk, также известного как "Русская Кибердеревня", поделились секретом создания своего песчаного червя из своего короткого, но эффектного посвящения премьере "Дюны" Дени Вильнёва.

Как выяснилось, в финальной версии мы увидели второго червя. Первого, сделанного из шланга от пылесоса, пластилина и ворса (звёздного), забраковали - как "слишком сложного", хотя он довольно здорово получился. В основе второго червя, вежливо интересующегося, здесь ли снимают "Дюну", как и изначально было нетрудно заметить, - гофрированная труба плюс те же пластилин и ворс. Остальное - дело спецэффектов.

Ранее мы собрали мемы из соцсетей, посвящённые громкой премьере.

Наша рецензия на новую "Дюну" - здесь.