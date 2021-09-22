Сегодня вопрос дефицита хорошо подготовленных кадров стоит в нашей стране как никогда остро. Не менее актуален он и для фармацевтической отрасли.

В последние годы отрасль стареет - средний возраст научного сотрудника превысил 50 лет, а специалистов, владеющих уникальными технологиями, и того больше. Работодатели прилагают максимальные усилия, чтобы привлечь необходимые кадры, в первую очередь, молодежь. В таких отраслях, как нефтегазовая, топливно-энергетическая, фармацевтическая, сегодня вакансий больше, чем соискателей. И как правило, эти вакансии открываются не на замещение, а на перспективу. То есть рынок труда в настоящий момент принадлежит кандидату.

Чтобы его заинтересовать, нужно во-первых, быть привлекательным работодателем, во-вторых, заинтересовать потенциального работника условиями труда, в-третьих, необходимо его удержать, иначе есть риск стать компанией-донором по подготовке кадров для конкурентов. Но есть и другой путь - более долгий, но, на мой взгляд, правильный - вырастить кандидата. Об этом свидетельствует наш опыт.

В 2015 году средний возраст сотрудника Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства составлял 49 лет. А во втором квартале 2021 года средний возраст снизился до 39 лет.

Секрет прост: с 2017 года СПбНИИВС ведет активную профориентационную работу с молодежью, начиная со школы. Это, например, трудовой отряд школьников (ТОШ), который дает первые практические навыки и первую запись в трудовой книжке. В нем дети получают свою первую зарплату. Для школьников, интересующихся наукой, мы организуем детскую научную конференцию (ДНК). На ней у ребят есть возможность познакомиться с представителями вузов, заявить о своем потенциале и намерениях, а также пообщаться с настоящими учеными - представителями научных сообществ.

Такой формат, как "Один день с профессионалом", может навсегда изменить жизнь школьника

Участвуют школьники и в "Умных каникулах" - образовательное мероприятие проходит два раза в год в период осенних и весенних каникул. Его отличительная черта - общедоступность. География мероприятия в последние годы расширилась из-за перехода проекта в онлайн. Кроме того, сотрудники СПбНИИВС ведут еженедельные факультативы на базе среднеобразовательных школ. Это теоретические и практические занятия для тех, кто действительно увлечен наукой. А такой формат, как "Один день с профессионалом" может навсегда изменить жизнь школьника. Ведь он проведет его в лаборатории, где будет ассистентом у настоящего исследователя - кандидата или даже доктора наук.

Проводимые компанией Дни открытых дверей - это уникальная возможность заглянуть в святая святых - в цех производства вакцин.

Мы также организовали профильный класс биотехнологий на базе среднеобразовательной школы. На протяжении всего учебного года с участием наших сотрудников в нем будут обучаться будущие кадры для СПбНИИВС. Но профориентационная работа не заканчивается на школе. Мы организовали целевое обучение молодежи в вузе-партнере и сопровождаем "своих" студентов, предоставляя возможности узнать выбранную профессию глубже - через оплачиваемые стажировки, которые проходят на конкурсной основе два раза в год на базе нашего института.

Хорошим инструментом для нас стал также научно-образовательный центр иммунобиотехнологии Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета (НОЦ СПХФУ), который работает на базе нашего института. В 2021-2022 учебном году НОЦ занял второе место в рейтинге магистрантов по числу желающих учиться в нем.

Мы расширили свои начинания в сфере профориентации на зарубежные площадки. Так, на базе трансфера технологий в Никарагуа мы популяризировали там свой волонтерский проект BIONICA, который теперь по праву можно считать интернациональной профориентационной школой знаний. Этот проект дает возможность стать сотрудником большой интернациональной команды, получить новые знания, пройти стажировку, а также получить высшее образование. Главные в этом проекте - студенты вузов, которые приходят учиться в школу волонтеров BIONICA, чтобы в дальнейшем распространять полученные знания в общеобразовательных школах и стать послами проекта. Через этот проект удалось привлечь в штат нашей производственной площадки "Мечников" в Никарагуа 11 ребят. За три года проект набрал популярность, к нему уже присоединяется Мексика. В сентябре с.г. мы передаем в опорные вузы Никарагуа учебник "Обеспечение жизненного цикла лекарственного средства от фармразработки до вывода с рынка", авторы которого - действующие сотрудники СПбНИИВС, преподаватели СПХФУ и Национального исследовательского Томского политехнического университета. Теорию, изложенную в учебнике, наши сотрудники доносят до студентов через свой практический опыт. Практические задания, составляющие 40 процентов материала учебника, являются одной из его особенностей.

Мы видим, что наши проекты по профориентации и популяризации профессий полезны всем:

- работодателю на перспективу, так как он получает лояльные кадры с осознанным выбором профессии;

- школам, которые формируют профильные направления и видят потенциал учеников, ориентированных на естественно-научный цикл;

- вузам - для целевой подготовки студентов с готовыми площадками для прохождения практики.

Самое главное здесь - понимать, что это проекты не разовые и краткосрочные, а длительная работа, которая только и может принести результат в профессиональном самоопределении молодежи. На самом деле мы не изобретаем велосипед, все эти формы работы известны не первый год. Но мы пытаемся показать юному поколению, что, помимо Силиконовой долины и Google, есть не менее интересные наукоемкие производства с привлекательными профессиями будущего. Ведь на самом деле, это так и есть - наша отрасль знаний одна из самых наукоемких и современных и обладает огромными перспективами.Проф