Вышел трейлер криминального боевика с Джошем Харнеттом "Ида Ред"

На YouTube-канале компании Saban Films опубликован трейлер американской криминальной ленты "Ида Ред" (Ida Red).

Режиссер и сценарист - Джон Своб ("Колесница Иуды", "Повелители улиц", "Денежная игла").

Сюжет опуса заскорузло шаблонен: группа преступных элементов собирается на свое последнее в "карьере" дело, но всё, естественно, идёт не так. А Ида Ред - это местечковый авторитет, из застенков продолжающая контролировать деятельность своих подопечных.

В частности - сына Уайтта. Его сыграл Джош Харнетт. Ред сыграла Мелисса Лео ("Сосны", "Великий уравнитель"). Ида смертельно больна, осталось ей недолго, и Уайтт имеет цель вызволить мамашу из казематов.

В других ролях: Фрэнк Грилло ("Судная ночь"), Дебора Энн Уолл ("Настоящая кровь"), Марк Бун Джуниор ("Мандалорец", "Сыны анархии"), Уильям Форсайт ("Подпольная империя"), София Хьюблиц ("Озарк") и сам Своб.

Релиз - 5 ноября.