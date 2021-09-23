Вышел трейлер вампирского хоррора "Клыки ночи" с Меган Фокс

На YouTube-канале сервиса Netflix опубликован стильный-модный-неоновый-молодежный трейлер вампирского хоррора "Клыки ночи" (Night Teeth).

По сюжету ленты молодому шоферу из Лос-Анджелеса как-то ночью пришлось доставить двух девушек на две разные вечеринки. Но во время поездки парень понимает, что они "не те, за кого себя выдают", и в итоге водителю придется побороться за свою жизнь, оппонируя инфернальным кровожадным тварям.

Режиссер - Адам Рэндолл ("В тихом омуте"), сценарий написал Эбен Болтер ("Красное сердце").

В ролях: Сидни Свини ("Белый лотос"), Меган Фокс ("Трансформеры"), Александр Людвиг ("Голодные игры"), Алфи Аллен (Вонючка из "Игры престолов"), Дебби Райан ("Тайны Лауры"), Люси Фрай ("11.22.63"), Рауль Кастильо ("Достать ножи"), Хорхе Лендеборг-младший (Джейсон из новых фильмов про "Человека-паука").

Релиз - 20 октября.