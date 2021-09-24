В столичном "Экспоцентре" открылась 34-я Московская книжная ярмарка

Новое место наложило и свой "деловой" отпечаток. В этом году ММКЯ выглядит более строгой: вытянутые коридоры двух выставочных этажей, яркими пятнами в которых выделяются несколько сцен. Впервые в истории ярмарки появились отапливаемые шатры на улице - один большой, где представлены стенды детских издательств и Музейная линия, и два небольших для лекций и презентаций. Все по делу, ничего лишнего.

И ничто в то же время не отвлекает от главного, ради чего, собственно, и приходят на ярмарку - книг. И вот здесь книголюбам есть где разгуляться.

Свои книги на ярмарке представили более 200 издательств из разных регионов России. Среди зарубежных гостей - Греция, Египет, Шарджа, Министерство культуры Азербайджанской Республики. В программе - более 300 событий на девяти площадках: встречи с популярными авторами, среди которых Наринэ Абгарян, Марина Степнова, Алексей Иванов, презентации книг, открытые дискуссии, круглые столы, лекции и мастер-классы.

Открывая ярмарку, вице-президент Российского книжного союза Владимир Григорьев заметил: "Не все, конечно, удалось, но многое получилось. Несмотря на то, что происходит вокруг, ярмарка открывается. Мы смогли собраться вместе и, консолидировав усилия, как-то смягчить удар пандемии. Я с гордостью и радостью говорю, что книжная индустрия выжила".

Вместе с Владимиром Григорьевым старт ММКЯ в этом году дал также фотограф и журналист, писатель, актер и телеведущий Юрий Рост, который в этом году представляет на ярмарке третий красочный и увесистый том своего "Группового портрета на фоне века".

"Я буду краток, потому что счастлив, - бодро начал Рост. - Счастлив, что книга есть, живет, и мы все здесь собрались. Я надеюсь, что со временем люди будут читать больше. Я люблю бумагу, люблю держать книгу в руках, потому что книга - это не только содержание, но и искусство".

Кстати, об искусстве. Незадолго до открытия с объявления победителей XVIII Международного конкурса государств - участников СНГ "Искусство книги" стартовала деловая программа. А накануне вечером были названы лауреаты премии "Книга года". Можно сказать, праздник книги начался даже раньше, чем был дан официальный старт ММКЯ.

Все оставшиеся дни ярмарка будет работать с десяти утра до восьми вечера. А для тех, кто не сможет присутствовать на ней лично, со всех сцен на официальном сайте будут вестись прямые трансляции.