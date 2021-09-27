Караганов: Идя в Сибирь, мы идем и в будущее, и к истокам нас как державы

Много раз говорил и писал о том, что без ведущих вперед идей великие державы не создаются, а потеряв их, вырождаются. Как это и произошло, в частности, с нами, когда в 1970-е гг. на скудость потребления наложился износ коммунистической идеи, на которую был нанизан СССР. Это же на глазах происходит в Европе, где в прошлом великие державы от великих идей отказались, а европейская идея, лежавшая в основании создания ЕЭС, - ЕС выработалась и зашла в тупик.

В последние года два волна требований со стороны растущего большинства интеллектуального класса ведет, хотя и очень медленно, к осознанию руководством необходимости активизации поиска новой идеологии.

Прагматизм и технократизм полезен, особенно после провала коммунистической идеологии, а затем и российского варианта либерал-демократизма. Но эта полезность ограничена во времени и явно исчерпана.

Большая семья, патриотизм и тем более - солженицынское сохранение народа, безусловно, должны быть составными частями большой идеи. Если в поиске смысла существования страны или народа забывают об этой простой истине, случается беда.

Часто вспоминаю стихотворение чудесного советского поэта Михаила Светлова "Гренада". Оно вело вперед поколения мечтателей. Но в нем был и приговор идее интернационализма за счет своего народа. Не удалось узнать, понимал ли это сам поэт: "Я хату покинул,/ Пошел воевать,/ Чтоб землю в Гренаде/ Крестьянам отдать./ Прощайте, родные!/ Прощайте семья!/ "Гренада, Гренада, Гренада моя!" А у нас еще немало людей в политическом классе, призывающих к безусловной поддержке обнищавших и обескровивших себя соседей по ушедшему СССР.

Мы, хотя и медленно, начинаем наступать в идейной сфере или по крайней мере презрительно насмехаться в ответ на бесконечные нападки противников по геополитической борьбе.

Уходит, хотя и медленнее, чем хотелось бы, и порожденное бытовой бедностью по сравнению с казавшимся богатым Западом ощущение неправоты, желание оправдываться или в лучшем случае отплевываться.

Ощущение моральной и политической правоты перестают скрывать даже дипломаты. Было приятно, когда В.В. Путин шутливо попенял С.В. Лаврову за "излишне" задиристый тон.

Идя в Сибирь, мы идем и в будущее, и к истокам нас как великой державы, а не просто восточной окраины Европы

Даже в близкой к теме нашего обсуждения замечательной статье советника министра обороны А.М. Ильницкого о "ментальной войне", опубликованной в августовском номере за 2021 год "Военной мысли" виден и оборонительный мотив. Он предлагает обороняться от навязываемых нам с Запада псевдоидеологий и этических кодексов, которые ведут к деградации общества и человека. Речь идет об ЛГБТизме, демократизме, ультрафеминизме, черном расизме, отрицании истории и корней. Далее по списку.

Опасность налицо. Но велика она в первую очередь тем, что эти явления рождаются в силу ряда причин - в них надо разобраться - внутри благополучных и развитых цифровизированных обществ и только потом поддерживаются политическими элитами, стремящимися раздробить общества и лишить людей воли к сопротивлению несправедливости и неэффективности управления ими. Экспорт этих псевдоидеологий в том числе и к нам - это вторичная и побочная цель.

Считая, что эта зараза приходит исключительно с Запада, мы упрощаем проблему и можем стратегически промахнуться. Бороться нужно, не только оттесняя или отгораживаясь, но предлагая альтернативу, имеющую корни в обществе и привлекательную для других стран, нормальных людей, стремящихся остаться ими, а не роботами или манкуртами. А людей, исповедующих нормальные ценности, в мире подавляющее большинство. Себе и миру можно и нужно, выработав, предложить привлекательную новую - старую русскую идею.

У России есть изначальное конкурентное преимущество в продвижении своего видения того, каким должны быть человек и человечество. Это - открытость нашей культуры, ее всемирность и всечеловечность, о которой говорил Ф.М. Достоевский в своей легендарной речи об А.С. Пушкине.

Дам в очередной раз, с дополнениями последних лет свой вариант набора лозунгов, которые могут стать основой российской идеологии для себя и мира.

Мы считаем, что миссией человека является служение не себе, но семье, обществу, стране, миру. И Богу, если он или она в него верит. Мы против обесчеловечивания людей через отрицание общественной сущности человека, его пола, родства, истории его и его страны, без которой он состояться не может.

Мы - народ очень сильных и женственных женщин, не раз спасавших страну в ее тяжелой истории. Мы не только уважаем, но почитаем их. Мы - за равенство прав и возможностей женщин и мужчин. Но не за ультрафеминизм, лишающий их коренной биологической сущности, а жизнь и культуру одной из ее главных составляющих и движущих сил - любви между женщиной и мужчиной.

Мы - народ отважных мужчин, готовых защитить слабых.

Мы - за мир. Наши вооруженные силы не только обеспечивают наш суверенитет и безопасность, но и, сдерживая агрессоров и претендентов на гегемонию, обеспечивают мир во всем мире.

Мы - за суверенитет стран и народов, свободу выбора ими своего пути, в политике, экономике и, что не менее важно, в культуре. Разбив всех претендентов на мировое господство, а сейчас подорвав главную основу западного доминирования - военное превосходство, мы создали условия не только для своего суверенного развития, но и для свободы выбора другими странами и народами. Мы - народ-освободитель. Но теперь не за счет своего народа. А потому что это отвечает его коренным интересам.

Мы - народ победителей и народ-победитель.

Мы - народ-интернационалист. И другими, учитывая нашу историю, быть не можем. Нам чужд любой расизм.

Мы - за справедливый мир для всех стран и народов, за справедливый экономический порядок внутри страны.

Мы - близкий к природе народ и будем защищать окружающую среду и у себя, и во всем мире во имя будущих поколений.

Главное в миссии России - обустройство страны, воля и благоденствие наших граждан.

Мы - за сильное государство, способное, сотрудничая с другими странами, защищать жизнь и интересы своих граждан. Но и за волю, за суверенитет человека, его свободу мыслить и решать, как думать и жить без тоталитарного диктата хоть снизу, хоть сверху.

Естественен вопрос, а на кого должна ориентироваться новая - старая русская идея в условиях современного усложняющегося общества? Потенциальных ответов настолько много, что их обсуждение наверняка заведет в тупик. Предлагаемый ответ прост - на патриотическое большинство, которое нужно расширять и новой идеологией, и новой политикой (см. ниже).

А как же быть с поколением "Z", года три тому назад называвшимся "креативным классом"? Ответ - да никак. Молодежь повзрослеет, а та ее часть, которая не захочет этого сделать, побузив, выпадет в осадок, превратится не в творцов, строителей и защитников, а в обслугу последних. Будем надеяться - квалифицированную. Удовлетворятся неясные запросы на новые ценности, мы просто растеряем старые, самих себя, народ, страну.

Так же философски стоит относиться к постоянно повторяемому тезису, что молодежи (в т.ч. ее нынешним привычкам и взглядам) принадлежит будущее. Молодость прекрасна и энергией, и поиском, и романтикой. Но историю стран и мира строят взрослые люди. Иногда, когда они теряют ориентиры или хотят не строить, а разрушать, пускают вперед молодежь, не связанную обязательствами, знаниями, опытом, еще не чувствующую ответственности за семью, Отечество.

Тем более что, похоже, значительная часть молодежи, выросшая в суперцифровизированной среде, да еще с новыми ценностями, никогда не повзрослеет. И делать ставку нужно на ту ее часть, которая растет в передовых корпорациях, университетах и, вероятно, в суворовских и нахимовских училищах, создает новые производства и технологии. Впрочем, многие из условного поколения "Z", особенно если ему предложить ведущие вперед идеи, пойдут за ними.

Запуск и продвижение новой идеологии, новой русской идеи, естественно, должны сопровождаться реальными изменениями в нашей политике. Похоже, этого и боятся многие тормозящие выдвижение новой идеологии для России. Не хотят менять ничего, пригрелись.

В числе этих изменений, безусловно, должно быть развитие наметившегося курса на большую социальную справедливость. Включая и переход к разумной прогрессивной шкале налогообложения. Это давно перезревшее, а теперь и работоспособное решение - благодаря высокому качеству нашей налоговой системы. За счет этого - повышение инвестиций в здравоохранение, науку, образование, защиту нашей природы.

Для наполнения смыслом национальной жизни, мобилизации ищущих, честолюбивых и активных необходим и большой духоподъемный геополитический проект. Ими были петровское окно в Европу, Транссиб. Напомню его лозунг: "Вперед к Великому океану". Им была и мировая революция большевиков. Недавно ими были идеи поменьше - провалившееся "возвращение в Европу", достигнутое "вставание с колен".

Пока таких проектов нет.

Технократические "национальные проекты", безусловно, полезны, но не пробуждают творческую энергию.

"Поворот на Восток", призванный в числе прочего стать частью такой большой идеи, достигнув определенных успехов, выдыхается. Основных причин две.

Это была попытка ускоренного развития только Дальнего Востока с его ограниченным человеческим капиталом. Была разорвана Сибирь - единый исторический и экономический регион.

В проекте не было идейной основы, которой можно было бы увлечь. Он был по большей части технократическим. Не стал своим, народным, даже и для жителей Тихоокеанской Сибири.

Арктический проект при всей его полезности большим духоподъемным, вовлекающим и привлекающим массы активных людей быть не может.

Таким проектом может и должно стать новое освоение, подъем всей Сибири с ориентацией на Азию и Тихий океан и, разумеется, Арктику. Первоначально, более десяти лет тому назад, разрабатывавшаяся концепция "поворота на Восток" предусматривала ускоренное развитие с ориентацией на энергодефицитные, вододефицитные, быстрорастущие рынки Азии всей Сибири, а не только ее восточной части.

Отрадно, что С.К. Шойгу возобновил продвижение этой идеи, которую он высказывал и десятилетие назад. В т.ч. о создании столичных городов в Сибири.

Но то, что пока предлагается, судя по печати, опять полезный, но технократический проект развития центральных регионов Сибири. В нем нет главного, того, что подъем Сибири - путь в новый мир для всей России. А сибиряки и те, кто к ним присоединится физически и ментально, - первопроходцы в новое будущее мощной и благоденствующей России.

Новый проект поможет вовлечь в ускоренное развитие не только самый богатый ресурсами и очень богатый интеллектуальным капиталом регион страны - Центральную Сибирь, воссоединит ее с Сибирью Тихоокеанской. Он подтолкнет заложенную в концепции "поворота на Восток", осуществляемую очень медленно цель переформатирования мышления российской элиты от отсталого европоцентризма к новому, устремленному в будущее большому евразийству. Мы - культурно по большей части европейская страна. Может быть, скоро останемся среди последних культурно европейских держав, если Европа продолжит самоубийство своей цивилизации новыми ценностями. Но социально и политически мы ближе к Азии. И эта "азиатчина" теперь наше конкурентное преимущество. Двигаясь в Сибирь, мы не только завершаем принесший много полезного, но объективно выдохшийся европейский, петровский проект - нам больше почти нечего брать у Европы, но "возвращаемся домой", в Большую Евразию, обретаем новых и старых себя.

Идя в Сибирь, мы идем и в будущее, и к истокам нас как великой державы, а не просто восточной окраины Европы. Пришедшие из Азии монгольские орды не только войнами и сбором дани задержали наше развитие, но и сформировали безбрежность русского геополитического мышления, оставили нам веротерпимость и культурную открытость. И сформировали - в борьбе с ними - главный элемент культурного кода русских - стремление к независимости и суверенитету.

Выдающийся американский политический мыслитель З. Бжезинский был заведомо не прав, когда вбросил свое знаменитое и часто повторяемое, в том числе и у нас, изречение, что без Украины Россия не останется великой державой. Это не так - она не стала бы великой без Сибири, без ее ресурсов, без "сибирского характера" части русских, без "сибирских полков", не выстояла бы против завоевателей на европейской равнине. В лучшем случае стала бы восточным аналогом Польши. Знаю, что для многих это звучит оскорбительно.

Можно и нужно строить новые научно-производственные центры, как предлагает С.К. Шойгу, многие ученые. Но не менее важно - перенести в сибирские города действительно значительную часть столичных функций, большую часть экономических ведомств, возможно, Госдуму и/или Совет Федерации. В том числе чтобы образованная и честолюбивая молодежь потянулась туда, ускоряя процесс геоидеологического, духовного взросления российской элиты.