Судьбу BMW на "Автоторе" решат до конца года

Решение по дальнейшим перспективам выпуска BMW на мощностях "Автотора" в Калининграде примут до конца 2021 года, об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров автосборочной компании Валерия Горбунова. Партнеры намерены углубить локализацию производства BMW в России.

"Со стороны BMW есть устойчивый курс на продолжение сотрудничества с "Автотором", но конкретики - согласовали сроки, объемы, начали работать - пока нет. Мы очень близки к завершению совместной работы по принятию совершенно конкретных решений, и мы уверены в этом. Мы думаем, что позиция BMW будет обнародована и утверждена в этом году", - отметил Горбунов.

В Калининграде организуют производство нескольких моделей BMW по полному циклу - со сваркой и окраской кузовов. Углубление локализации позволит сохранить компенсацию утильсбора на эти машины, а значит - удержать конкурентоспособные цены на них. В настоящее время "Автотор" готовит инфраструктуру и площадку под будущий корпус сварки BMW.

Текущий контракт "Автотора" и BMW не подразумевает конкретных обязательств по глубине технологий, обеспечению льгот и другим условиям, он заканчивается в марте 2022-го. Автопроизводитель должен принять решение о сотрудничестве до нового года, поскольку осенью утверждается программа апреля.

В августе глава BMW Russia Штефан Тойхерт заявил, что BMW полностью отказалась от идеи строительства собственного автозавода в России, поскольку не смогла договориться о Специальном инвестиционном контракте с Минпромторгом РФ. СПИК - это документ, который предоставляет налоговые льготы и гарантии неухудшения условий бизнеса в обмен на инвестиции. У "Автотора" еще с 2019-го действует свой СПИК с Минпромторгом РФ.