Вулкан на острове Пальма прекратил извергать лаву

Вулкан в районе населенного пункта Эль-Пасо испанского острова Пальма прекратил извергать лаву и выбрасывать пепел, сообщил испанский телеканал TVE. В настоящее время эксперты изучают причины ЧП.

Извержение вулкана произошло 19 сентября. Из кратера происходил активный выброс вулканических материалов. Потоки раскаленной лавы активно продвигались в сторону океана, сметая все на своем пути. В результате были разрушены сотни домов. Власти эвакуировали свыше 6 тысяч человек. Была прервана работа аэропорта Пальмы. По официальным данным, от стихии никто не пострадал.

Ранее власти Канарских островов призвали местных жителей оставаться дома в связи с приближением лавы к побережью. "Население должно следовать указаниям властей и оставаться в своих домах с закрытыми дверями и окнами до тех пор, пока ситуация не будет оценена", - заявили в местных экстренных службах.