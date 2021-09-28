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28.09.2021 10:02
Рубрика: Российский автопром

Новая Lada Vesta разочарует тех, кто ждал серьезного рестайлинга

Текст: Константин Руссов
Фото: www.vk.com/club188649544 Фото: www.vk.com/club188649544
Фото: www.vk.com/club188649544

В сентябре 2021 года на заводе в Ижевске запустили пилотную сборку обновлённой Lada Vesta на новом оборудовании. Машины продолжают поступать в тольяттинский центр инжиниринга (НТЦ) на автовозах, и по пришествию одного из них появились подробности, которые могут разочаровать тех, кто ждал серьёзного рестайлинга.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Напомним, что по первоначальной информации, обновлённая Lada Vesta должна была получить новую оптику - более узкую, однако этого не произойдёт: "Правда, кто ждëт обновлëнный автомобиль, скорее всего, будут слегка разочарованы экстерьером. Каких-то революционных изменений не произошло. В частности, по размеру и конфигурации головной оптики", - пишет главный источник инсайдов по моделям Lada - группа Avtograd news.

Не совсем понятно, что подразумевается под формулировкой "конфигурация головной оптики": не будет полностью LED-фар или же внутренняя архитектура останется примерно такой же с поправкой на установку светодиодных элементов?

Ранее "РГ" публиковала фото салона обновлённой Lada Vesta, и здесь изменений гораздо больше: так, в топовых версиях модель может получить цифровую приборную панель и вертикальный планшет мультимедиа.

Выход автомобиля на рынок запланирован на 2022 год.

#Lada