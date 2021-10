Диетолог назвала два "секретных" побочных эффекта от грецких орехов

Богатые необходимыми организму жирными кислотами омега-3, антиоксидантами и клетчаткой грецкие орехи имеют два недостатка. Об этом рассказала Eat This, Not That американский диетолог Лорен Манакер.

"Грецкие орехи являются отличным дополнением к салатам и другим блюдам. Но есть некоторые секретные побочные эффекты, которые могут возникнуть, если есть грецкие орехи регулярно", - предупредила диетолог.

По ее словам, грецкие орехи содержат фитиновую кислоту - соединение, которое способно препятствовать усвоению железа.

"Кроме того, эта кислота может препятствовать усвоению кальция и цинка. Все зависит от того, сколько орехов вы съели", - уточнила диетолог.

Она также предупредила, что регулярное употребление грецких орехов может отрицательно повлиять на прием некоторых лекарств.

"Если вы принимаете препараты от гипотиреоза и постоянно едите грецкие орехи, то лечение может оказаться менее эффективным", - пояснила Манакер.