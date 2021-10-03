Вышел новый трейлер сериала про куклу-убийцу Чаки

Кукла-убийца Чаки возвращается, на этот раз - на малые экраны в виде сериала канала SyFy. Новый трейлер шоу, которое так и называется - "Чаки", опубликовано в Сети.

В центре сюжета - тихая американская субурбия, которая погружается в хаос после того, как на распродаже объявилась жуткая кукла. Начинается череда убийств, которая спровоцирует раскрытие гнусных секретов местных жителей. Главный герой - мальчик-гей, подвергающийся травле.

Чаки вновь озвучит Брэд Дуриф, давший голос Чаки в семи фильмах оригинальной линейки "Детские игры". Также в сериале появятся несколько актёров из картин франшизы.

Шоураннер - Дон Манчини, создатель франшизы. Сериал, естественно, проигнорирует "неканоничный" перезапуск 2019 года.

Премьера - 12 октября. В России сериал стартует 13 октября на телеканале ViP Premiere, а также в онлайн-кинотеатре ViP Play. А затем появится на ViP Serial.