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Вышел новый трейлер сериала про куклу-убийцу Чаки

Новости
    03.10.2021, 14:48
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Кукла-убийца Чаки возвращается, на этот раз - на малые экраны в виде сериала канала SyFy. Новый трейлер шоу, которое так и называется - "Чаки", опубликовано в Сети.

Фото: youtube.com/ Ракета Релизинг
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В центре сюжета - тихая американская субурбия, которая погружается в хаос после того, как на распродаже объявилась жуткая кукла. Начинается череда убийств, которая спровоцирует раскрытие гнусных секретов местных жителей. Главный герой - мальчик-гей, подвергающийся травле.

Чаки вновь озвучит Брэд Дуриф, давший голос Чаки в семи фильмах оригинальной линейки "Детские игры". Также в сериале появятся несколько актёров из картин франшизы.

Шоураннер -  Дон Манчини, создатель франшизы. Сериал, естественно, проигнорирует "неканоничный" перезапуск 2019 года.

Премьера - 12 октября. В России сериал стартует 13 октября на телеканале ViP Premiere, а также в онлайн-кинотеатре ViP Play. А затем появится на ViP Serial.

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