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04.10.2021 12:41
Рубрика: Происшествия

Задержанный за убийство студенток пытался выдать себя за сторожа детсада

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Задержанный в Оренбуржье по подозрению в убийстве трех девушек рецидивист Александр Лазарев пытался обмануть полицейских, выдав себя за сторожа детского сада. А при задержании он оказал сопротивление. Об этом рассказали сотрудники патрульно-постовой службы Орска, участвовавшие в операции, - лейтенант Серижан Аймухабетов и полицейский-водитель сержант Иван Лисин.

Фото: iStock
Появилось видео погони за подозреваемым в убийстве девушек в Оренбуржье

Видеозапись беседы опубликовало МВД России. Напомним, что злоумышленник пытался скрыться на угнанном автомобиле.

По словам Ивана Лисина, получив ориентировку об угоне машины, полицейские начали отрабатывать район и обнаружили авто в одном из дворов. Было организовано преследование. После погони угонщик, бросив машину, забежал на территорию детсада.

- Обследовав территорию детсада, я обратил внимание на молодого человека, который шел в мою сторону, - рассказал Серижан Аймухабетов. - Когда я его окликнул, он представился сторожем. Приблизившись, я обратил внимание на то, что он похож на подозреваемого в убийстве, совершенном в городе Гае.

Злоумышленник бросился бежать, но был застигнут, когда пытался перелезть через забор. При задержании рецидивист оказал сопротивление полицейским, сотрудникам пришлось применить силу и спецсредства.

Как уже писала "РГ", резонансная трагедия в Гае произошла 30 сентября. Трупы трех девушек - 17, 18 и 19 лет - с признаками насильственной смерти были обнаружены в 4 часа 45 минут после тушения пожара в квартире по улице Молодежной. Тела двух жертв находились в квартире, третью нашли во дворе дома.

Погибшие были уроженками Башкирии. В Гае подруги учились в местном медколледже и снимали в городе квартиру. Орудием преступления стал кухонный нож.

За информацию об убийце была назначена награда в миллион рублей. Вскоре была найдена окровавленная одежда подозреваемого. Им оказался ранее дважды судимый - в том числе за убийство - 30-летний Александр Лазарев. По результатам экспертизы была установлена его причастность к совершению преступления.

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