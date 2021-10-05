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Один из создателей "Аббатства Даунтон" Пилчер умер от COVID в 53 года

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    05.10.2021, 16:37
Текст:   Олег Усков

Уважаемый стилист Марк Пилчер, работавший, в частности, над топовыми шоу "Бриджертоны" и "Аббатство Даунтон", умер на 54-м году жизни 3 октября.

Как передает Deadline, звездный парикмахер и визажист, буквально только что получивший за свои труды над "Бриджертонами" премию "Эмми", скончался от последствий заражения коронавирусом.

Смерть Пилчера подтвердил его представитель, отмечая, что Марк был дважды вакцинирован.

Марк Пилчер начал карьеру в 1988-м в театре. В кино и на телешоу - с нулевых. Среди работ - "Пуаро" и "Мисс Марпл" Кристи, оба "Холмса" Ричи, "Принц Персии", "Мрачные тени" Бёртона, "Малефисента", ленты "Звездных войн" "Пробуждение силы", "Скайуокер. Восход", "Изгой-один" и "Хан Соло" - всего более пятидесяти проектов.

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