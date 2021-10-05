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05.10.2021 09:48
Рубрика: Происшествия

После убийства трех девушек в Оренбуржье возбуждены дела об изнасиловании

Текст: Валентина Зотикова
Задержанный по подозрению в убийстве трех девушек в оренбургском городе Гае рецидивист Александр Лазарев стал фигурантом еще нескольких уголовных дел. В СК подтвердили, что погибшие студентки были изнасилованы. Кроме того, Лазареву инкриминируются поджог и угон.

Как сообщил Следственный комитет по региону, новые уголовные дела в отношении задержанного возбуждены по пункту "а" части 3 статьи 131 (изнасилование, в том числе в отношении несовершеннолетней, с угрозой убийством) и 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетней, с угрозой убийством). А также 30-летнему рецидивисту предстоит ответить за поджог с причинением значительного ущерба и угон автомобиля (часть 2 статьи 167 и часть 1 статьи 166 УК РФ).

Фото: youtube.com
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Напомним, что ранее по факту трагедии было возбуждено дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Подозреваемый допрошен - по информации следствия, он дал показания по существу. Проведена их проверка на месте. Возбуждено ходатайство об аресте фигуранта. В ближайшее время ему предъявят обвинение по совокупности всех установленных обстоятельств.

Как уже писала "РГ", резонансная трагедия в Гае произошла 30 сентября. Трупы трех девушек - 17, 18 и 19 лет - с признаками насильственной смерти были обнаружены в 4 часа 45 минут после тушения пожара в квартире по улице Молодежной. Тела двух жертв находились в квартире, третью нашли во дворе дома.

Погибшие были уроженками Башкирии. В Гае подруги учились в местном медколледже и снимали в городе квартиру. Орудием преступления стал кухонный нож.

За информацию об убийце была назначена награда в миллион рублей. Вскоре была найдена окровавленная одежда подозреваемого. Им оказался ранее дважды судимый - в том числе за убийство - 30-летний Александр Лазарев. По результатам экспертизы была установлена его причастность к совершению преступления.

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