На электронные медкарты перешли уже 4 миллиона москвичей

Электронная медицинская карта является одним из ключевых сервисов единой цифровой платформы московского здравоохранения и продолжает набирать популярность.

На сегодняшний день москвичи получили доступ уже почти к четырем миллионам электронных медкарт. Количество открытых электронных медкарт увеличилось в 2 раза: в 2020 году жители начали пользоваться двумя миллионами ЭМК, а за 9 месяцев этого года - еще двумя миллионами. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

"В январе 2020 у горожан появилась возможность просматривать сведения в своей электронной медицинской карте на портале mos.ru, а в июне и в мобильном приложении - такой сервис действительно удобен и для врачей, и для пациентов. Благодаря ЭМК все медицинские сведения о здоровье пациента не потеряются и всегда под рукой. При этом мы постоянно работаем над ее развитием, добавляем новые функции. Как результат, все больше москвичей пользуются этим сервисом. На сегодняшний день москвичи пользуются уже почти четырьмя миллионами ЭМК. Количество открытых электронных медкарт увеличилось в 2 раза - если в 2020 году жители получили доступ к двум миллионам ЭМК, то за 9 месяцев этого года - еще к двум миллионам. Всего с момента запуска москвичи воспользовались сервисом более 45 миллионов раз".

Напомним, что на прошлой неделе пользователям электронных медкарт в новом разделе "Мои справки" стали доступны в цифровом виде выданные справки о временной нетрудоспособности ребенка по форме 095/у. Благодаря этому теперь справки можно быстро отправить в электронном виде или распечатать, например, для спортивной секции, которую посещает ребенок.

Ранее в этом году также появились и другие возможности электронной медкарты. Например, в разделе "Моя диспансеризация" можно увидеть результаты обследований в павильонах "Здоровая Москва", а также заранее заполнить онлайн-анкету до прохождения диспансеризации. Благодаря одной только этой возможности москвичи сэкономили тысячи часов, так как им не пришлось тратить время на заполнение анкет в павильонах.

Другим востребованным сервисом стал "Цифровой сертификат" - в этом разделе медкарты доступен уникальный QR-код вакцинированного и переболевшего. Сертификат можно предъявить по месту требования с экрана смартфона, или же распечатать дома, в регистратуре или инфомате в поликлинике. Сам сертификат, благодаря возможностям единой цифровой платформы здравоохранения, генерируется автоматически.

Также всем горожанам с полной учетной записью на портале mos.ru доступ к электронной медицинской карте в апреле 2021 года был открыт автоматически. Если в личном кабинете верифицированы сведения о несовершеннолетних детях (в т.ч. подопечных), то доступ к их электронным медкартам также предоставляется в проактивном режиме. Для просмотра сведений медкарты следует просто перейти по ссылке. Это позволяет не ждать несколько дней проверки данных, а сразу же начать следить за своим здоровьем. 29% пользователей медкарты получили доступ к сервису благодаря этой опции. С момента появления этой и других возможностей москвичи стали пользоваться электронными медкартами гораздо чаще.

Напомним, что пользователям со стандартной учетной записью на портале mos.ru для получения доступа к своей медкарте или медкарте несовершеннолетнего ребенка необходимо оформить запрос в рамках электронного сервиса "Запрос, изменение и отмена доступа к электронной медицинской карте" и дождаться, пока личные данные пройдут проверку. Доступ к электронной медицинской карте предоставляется в течение 5 рабочих дней.

Растет и популярность мобильной версии медкарты в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" - за этот год ей стали пользоваться в 2,5 раза чаще. При этом если год назад медкартой в телефоне пользовался только каждый пятый житель столицы, открывший доступ к ней, то сейчас - почти каждый второй.

Напомним, что в электронной медицинской карте, как в мобильной версии, так и на mos.ru, доступны протоколы осмотров врачей, результаты анализов на COVID-19, лабораторных и инструментальных исследований (КТ, МРТ, флюорография и другие), включая доступ к изображениям снимков, выписки из стационаров, история вакцинаций взрослых и детей, есть возможность вести "Дневник здоровья", вносить данные о личном и семейном анамнезе. Помимо этого, доступна информация о выписанных действующих рецептах, выданных больничных листах, а также данные о вызовах скорой помощи. Кроме того, пользователи имеют возможность выгружать документы из медкарты и отправлять их по электронной почте или через мессенджеры, а также самостоятельно добавлять в медкарту ряд медицинских документов.