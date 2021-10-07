Власти оплатят ремонт авто, угнанного подозреваемым в убийстве девушек в Гае

Власти Оренбуржья оплатят ремонт автомобиля, угнанного подозреваемым в убийстве трех девушек в Гае. Владелец машины, его друзья и родственники оказали помощь в задержании преступника.

Как сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области, соответствующее поручение дал губернатор региона Денис Паслер. Напомним, что подозреваемый в резонансном преступлении рецидивист Александр Лазарев был задержан в Орске - он пытался скрыться на угнанном авто "ВАЗ-2110".

- Будет справедливо помочь владельцу автомобиля в ремонте, - подчеркнул Денис Паслер. - Отмечу, что правоохранительные органы в этой ситуации сработали профессионально и быстро. Жители Орска тоже оказали помощь в задержании.

Как уже писала "РГ", трагедия в Гае произошла 30 сентября. Тела трех девушек - 17, 18 и 19 лет - с признаками насильственной смерти были обнаружены утром после тушения пожара в квартире по улице Молодежной. Две жертвы находились в квартире, третью нашли во дворе дома. Погибшие были уроженками Башкирии. В Гае подруги учились в местном медколледже и снимали в городе квартиру. Орудием преступления стал кухонный нож.

Подозреваемого вскоре задержали - им оказался ранее дважды судимый, в том числе за убийство, 30-летний Александр Лазарев. Его причастность к совершению преступления подтвердили результаты экспертизы.

5 октября Гайский городской суд удовлетворил ходатайство СК об аресте фигуранта. Ему предъявлено обвинение по пяти статьям УК РФ: убийство, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, а также поджог и угон. Вышедшему на свободу два месяца назад рецидивисту с непогашенной судимостью грозит пожизненное заключение.