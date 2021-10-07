Новости

В «Спартаке» не удивлены решением КДК РФС в отношении Азмуна 18:19
Центробанк спрогнозировал рост экономической активности 18:19
ЦБ: Во II квартале россияне вложили в наличность и вклады более 1 трлн рублей 18:15
Путин продолжил принимать поздравления с днем рождения 18:06
Захарова назвала провокацией ролик УЕФА с Крымом 18:03
Фракция КПРФ избрала руководителем Зюганова 17:57
Азмун избежал дополнительной дисквалификации и сможет сыграть со "Спартаком" 17:53
Эксперимент по онлайн-продаже российского вина перенесли на март 2022 года 17:44
ВОЗ: Проблема, мешавшая процедуре оценки "Спутника V", решена 17:41
Владимир Васильев избран руководителем фракции "Единой России" 17:37
Шойгу: Планы боевой подготовки на 2021 год выполнены 17:36
Курс евро впервые с июля 2020 года упал ниже 83 рублей 17:29
Власти оплатят ремонт авто, угнанного подозреваемым в убийстве девушек в Гае 17:25
Володин взял на контроль ситуацию с пытками в тюремной больнице под Саратовом 17:24
В "Единой России" пожелали Путину крепости и сил 17:22
Цена на газ в Европе вновь начала расти 17:21
Сбившую детей Валерию Башкирову будут судить в общем порядке 17:13
В Ивановской области введена обязательная вакцинация 17:11
Москва призвала власти Афганистана обеспечить безопасность посольства РФ 16:57
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 16:56
Мэр Белгорода подал в отставку 16:52
Столичная Госавтоинспекция назвала самые опасные для мотоциклистов улицы 16:39
В Латвии объявлена чрезвычайная ситуация из-за COVID-19 16:37
Apple обновила правила магазина приложений App Store 16:09
Напавшему на школу в Казани Галявиеву продлили арест до января ​ 16:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
07.10.2021 17:25
Рубрика: Власть

Власти оплатят ремонт авто, угнанного подозреваемым в убийстве девушек в Гае

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Власти Оренбуржья оплатят ремонт автомобиля, угнанного подозреваемым в убийстве трех девушек в Гае. Владелец машины, его друзья и родственники оказали помощь в задержании преступника.

Как сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области, соответствующее поручение дал губернатор региона Денис Паслер. Напомним, что подозреваемый в резонансном преступлении рецидивист Александр Лазарев был задержан в Орске - он пытался скрыться на угнанном авто "ВАЗ-2110".

Фото: youtube.com
Задержанный за убийство студенток пытался выдать себя за сторожа детсада

- Будет справедливо помочь владельцу автомобиля в ремонте, - подчеркнул Денис Паслер. - Отмечу, что правоохранительные органы в этой ситуации сработали профессионально и быстро. Жители Орска тоже оказали помощь в задержании.

Как уже писала "РГ", трагедия в Гае произошла 30 сентября. Тела трех девушек - 17, 18 и 19 лет - с признаками насильственной смерти были обнаружены утром после тушения пожара в квартире по улице Молодежной. Две жертвы находились в квартире, третью нашли во дворе дома. Погибшие были уроженками Башкирии. В Гае подруги учились в местном медколледже и снимали в городе квартиру. Орудием преступления стал кухонный нож.

В Башкирии похоронили убитых под Оренбургом студенток

Подозреваемого вскоре задержали - им оказался ранее дважды судимый, в том числе за убийство, 30-летний Александр Лазарев. Его причастность к совершению преступления подтвердили результаты экспертизы.

5 октября Гайский городской суд удовлетворил ходатайство СК об аресте фигуранта. Ему предъявлено обвинение по пяти статьям УК РФ: убийство, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, а также поджог и угон. Вышедшему на свободу два месяца назад рецидивисту с непогашенной судимостью грозит пожизненное заключение.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

Главное сегодня

Захарова назвала провокацией ролик УЕФА с Крымом
Курс евро впервые с июля 2020 года упал ниже 83 рублей
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Цена на газ в Европе вновь начала расти
Бастрыкин поручил наградить медалью заступившегося за девушку в метро парня
Вновь избранные депутаты Госдумы соберутся 12 октября на первое заседание
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения