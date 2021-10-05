Арестованного за убийство девушек в Гае обвинили по пяти статьям

Арестованному по подозрению в убийстве трех девушек в оренбургском городе Гае Александру Лазареву предъявлено обвинение по пяти статьям УК РФ. Вышедшему на свободу два месяца назад рецидивисту с непогашенной судимостью грозит пожизненное заключение.

Как сообщили в Следственном комитете России, 30-летний житель Гая обвиняется в убийстве двух и более лиц, сопряженном с изнасилованием (пункты "а, к" части 2 статьи 105 УК РФ). Кроме того, ему инкриминируются изнасилование, в том числе несовершеннолетней, и насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством (пункты "а" части 3 статей 131 и 132 УК РФ). Лазарев обвиняется также в поджоге с причинением значительного ущерба и угоне автомобиля (часть 2 статьи 167 и часть 1 статьи 166 УК РФ).

Напомним, во вторник Гайский городской суд удовлетворил ходатайство СК об аресте фигуранта. В пресс-службе суда, проходившего в закрытом режиме, уточнили, что следствие представило протокол допроса, в ходе которого фигурант в присутствии адвоката признавал свою вину в убийствах и угоне, давал показания по делу.

Проведена проверка его показаний на месте происшествия. Расследование продолжается.

Как уже писала "РГ", трагедия в Гае произошла 30 сентября. Тела трех девушек - 17, 18 и 19 лет - с признаками насильственной смерти были обнаружены утром после тушения пожара в квартире по улице Молодежной. Две жертвы находились в квартире, третью нашли во дворе дома. Погибшие были уроженками Башкирии. В Гае подруги учились в местном медколледже и снимали в городе квартиру. Орудием преступления стал кухонный нож.

Вскоре подозреваемого задержали - им оказался ранее дважды судимый, в том числе за убийство мужчина. Его причастность к совершению преступления подтвердили результаты экспертизы.