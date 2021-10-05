В Оренбуржье суд отправил под арест подозреваемого в убийстве трех девушек

Задержанный по подозрению в убийстве трех девушек в городе Гае Александр Лазарев арестован. По решению суда он заключен в СИЗО до 30 ноября.

Об этом сообщила прокуратура Оренбургской области. Надзорное ведомство поддержало ходатайство следствия о взятии фигуранта под стражу.

Ранее стало известно, что в отношении 30-летнего рецидивиста Александра Лазарева возбуждено еще несколько уголовных дел. Помимо тройного убийства, ему инкриминируется изнасилование (в том числе несовершеннолетней) и совершение насильственных действий сексуального характера, а также поджог и угон.

На допросе Лазарев дал показания, которые проверены на месте происшествия. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Как уже писала "РГ", резонансная трагедия в Гае произошла 30 сентября. Трупы трех девушек - 17, 18 и 19 лет - с признаками насильственной смерти были обнаружены в 4 часа 45 минут после тушения пожара в квартире по улице Молодежной. Тела двух жертв находились в квартире, третью нашли во дворе дома.

Погибшие были уроженками Башкирии. В Гае подруги учились в местном медколледже и снимали в городе квартиру. Орудием преступления стал кухонный нож.

За информацию об убийце была назначена награда в миллион рублей. Вскоре была найдена окровавленная одежда подозреваемого. Им оказался ранее дважды судимый - в том числе за убийство - 30-летний Александр Лазарев. По результатам экспертизы была установлена его причастность к совершению преступления.