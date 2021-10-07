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07.10.2021 21:04
Рубрика: Общество

В пригороде Херсонеса нашли клад времен князя Владимира

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Археологи обнаружили в южном пригороде Херсонеса свидетельства похода киевского князя Владимира на Корсунь в 988 году, за которым последовало крещение Руси. Об сегодня рассказали участники комплексной археологической экспедиции, подводя промежуточные итоги работы на территории бывших воинских частей близ Херсонеса, где планируется построить историко-археологический парк.
Фото: Крымова Юлия/ РГ Фото: Крымова Юлия/ РГ
Фото: Крымова Юлия/ РГ
Фото: Юлия Крымова / РГ
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- Наши раскопки показали, что эта территория была разрушена в момент прихода князя Владимира, когда он пытался взять штурмом Херсонес, - сообщил ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа Виктор Мыц. - В одном из домов найден слой пожара с остатками керамики и крупным наконечником стрелы от тяжелого лука. Такие обычно использовали как дальнобойное метательное оружие.

В нескольких точках пригорода Херсонеса ученые нашли подтверждения пожара и разрушений, которые произошли во время набега князя Владимира на Корсунь.

По словам Виктора Мыца, при археологической разведке в 2020 году был найден фрагмент крепостной стены. Тогда ученые не знали, для чего она была построена. А сейчас они уверены, что херсонеситы построили стену в надежде спастись от войска Владимира.

- Теперь мы понимаем, что перед городом была выстроена небольшая крепостная стена, однако она не могла долго сопротивляться и была разрушена, - говорит Мыц. - Она была возведена наспех из бутового камня на глине, что не характерно для Византии и Херсонеса. Опасность побудила ее возвести.

Фото: Моя история
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Другим свидетельством стал клад из 40 медных монет Х века корсуньской чеканки. Они лежали в мешке или кошельке, кем-то припрятанные.

- Монеты от Иоанна Цимисхия (византийский император в 969-976 годах) до Василия Второго (976 - 1025 годы), который свою сестру Анну отдал Владимиру в жены. Клад в 40 монет относится к этому времени, - отметил Мыц.

Во многих местах найдены фрагментарные слои пожаров. Ученые полагают, что пригород могли сжечь как дружинники Владимира, так и сами херсонеситы. Ведь в Византии считалось, что в случае угрозы надо поджечь постройки за городскими стенами, чтобы этой территорией не смог воспользоваться неприятель.

Еще одним свидетельством стала винодельня с тарапаном и брошенными разбитыми амфорами. Они помогли датировать находку.

Фото: Фонд "Моя история"
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- Такие амфоры были ранее найдены в Константинополе с монетами 90-х годов Х века, - говорит Мыц. - Такие же констанинопольские амфоры лежали в слое пожара в пригороде Херсонеса. В нескольких точках были выявлены эти следы.

Руководители экспедиции рассказали, что в южном пригороде Херсонеса уже исследованы 8000 квадратных метров, а общая территория раскопок составляет около 40 000 квадратов. Новый этап работ начался с 15 сентября. К настоящему времени археологи собрали 280 тысяч предметов, имеющих научное значение. Около 60 тысяч находок могут стать музейными экспонатами после реставрации.

К комплексной экспедиции Института истории материальной культуры РАН привлечены Государственный Эрмитаж, музей-заповедник Херсонес Таврический, Институт археологии Крыма, Севастопольский государственный университет.

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