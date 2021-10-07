Сентябрь перетряхнул список самых продаваемых автомобилей в России

Сентябрь оказался одним из самых кризисных месяцев для российского авторынка за последние полгода, что обусловлено параличом выпускающей промышленности из-за нехватки электронных компонентов. Это не могло не сказаться на предпочтениях россиян, которые в некоторых случаях вынуждены покупать то, что есть в наличии, а не то, что хочется.

Первое место пока по-прежнему у Lada Vesta, хотя продажи в сентябре сократились по сравнению с прошлым годом почти на 2.8 тысячи авто и составили 8724 единицы модели.

Напомним, что АвтоВАЗ отдаёт приоритет в поставках комплектующих заводу в Ижевске, где выпускается Lada Vesta, поэтому там производство работает без длительных остановок в отличие, например, от Granta, которую собирают в Тольятти.

Второе место занимает Kia Rio с результатом 6635 автомобилей (- 1195 экз. к сентябрю 2020 года), а вот Hyundai Creta с третьего места вытеснил Solaris, нашедший в прошлом месяце 6258 покупателей (+ 848 экз.).

Четвёртое и пятое места - у близнецов-братьев: Volkswagen Polo и Skoda Rapid. У Polo в активе 4186 проданных авто (- 1834 экз.), у Rapid - 4002 (+ 253).

Катастрофическим выдался месяц для Lada Granta, показатели которой в результате отсутствия автомобилей в шоу-румах и огромных накруток дилеров за "допы" снизились на 8 602 экз., в сентябре было продано только 3886 автомобилей семейства. Это немногим больше, чем у Hyundai Creta, по-прежнему возглавляющего список самых популярных SUV России : 3851 машина была продана в прошлом месяце, падение составило 3939 авто.

На восьмом месте - Toyota RAV4, тираж которого по итогам сентября составил 3416 автомобиль (- 730 экз.), на девятом - Toyota Camry, проданная в количестве 3156 автомобилей (+ 228 экз.).

Десятым по количеству проданных экземпляров в прошлом месяце стал Renault Duster: 3063 авто (- 46 экз.).

Напомним, российский авторынок по итогам сентября сократился на 22.6%.